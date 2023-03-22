Первый сезон Ларионова как тренера «Торпедо»: 4-е место в регулярке и 204 гола с минимальным бюджетом, выход во 2-й раунд плей-офф и 0-4 от СКА

«Торпедо» завершило выступление в плей-офф .

Команда тренера проиграла СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии (1:2 ОТ, 4:5, 0:4, 3:5).

Ларионов провел первый полноценный сезон как тренер и по его итогам впервые с 2016 года вывел « » во второй раунд Кубка Гагарина.

В первом раунде «Торпедо» обыграло московское «Динамо» (4-2 в серии).

В регулярном чемпионате нижегородский клуб занял четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах.

Команда Ларионова забросила 204 шайбы в регулярке. Лишь две команды во всей лиге забили больше голов – это ЦСКА (214) и СКА (243).

«Торпедо» провело сезон с минимально допустимым бюджетом в КХЛ – 315 миллионов рублей на зарплаты всех игроков.