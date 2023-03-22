Первый сезон Ларионова как тренера «Торпедо»: 4-е место в регулярке и 204 гола с минимальным бюджетом, выход во 2-й раунд плей-офф и 0-4 от СКА

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Торпедо» завершило выступление в плей-офф КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова проиграла СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии (1:2 ОТ, 4:5, 0:4, 3:5).

Ларионов провел первый полноценный сезон как тренер и по его итогам впервые с 2016 года вывел «Торпедо» во второй раунд Кубка Гагарина.

В первом раунде «Торпедо» обыграло московское «Динамо» (4-2 в серии).

В регулярном чемпионате нижегородский клуб занял четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах.

Команда Ларионова забросила 204 шайбы в регулярке. Лишь две команды во всей лиге забили больше голов – это ЦСКА (214) и СКА (243).

«Торпедо» провело сезон с минимально допустимым бюджетом в КХЛ – 315 миллионов рублей на зарплаты всех игроков.

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79 комментариев

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Veld
Я считаю, это абсолютный успех.
Я это Торпедо, конкретно в 22-23 и через 10 лет вспомнить смогу, ну так, в общих чертах.

Это, на самом деле, многое значит. И дело не в результате, дело именно в процессе, который ему предшествовал.

Респект Ларионову :)
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Саня52
Pasha10 и я тебя туда же.
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Юра Кукатов
Ответ Egorushka56
Спасибо Торпедо за незабываемый сезон!
Болею за СКА но ваша команда лучшая за последний сезон просто немного опыта. Игорю Николаевичу спасибо
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Юра Кукатов
Ответ skbor52@icloud.com
Гордость за команду!
Торпедо сила
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pasha10
Ответ maxoc
Ясно было что СКА было не пройти, но когда судьи не видят в упор толчок в спину перед воротами при счёте 3:2, 100% удаление. Через минуту счёт сравнивают. Что ещё сказать? Неужели СКА не могло обойтись без этого при 3-0 в серии.
да лохи они, что ныть
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Юрий Павлов
Ответ waleri
Для дебютного сезона и обновленного состава вообще отлично. Да, классный смотрибельный хоккей, однозначно! Но, только ведь не многоуважаемому Игорю Николаевичу пояснять, что для продвижения по кубковой лестнице (да еще против опытных и богатых клубов) одного зрелищного акцента маловато будет, нужен баланс. Как пример, "Эдмонтон" с его ураганным нападением экстра класса. И "Колорадо" (идеальный баланс ростера).
А бюджет как у кого?)))
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devil510
Спасибо команде за сезон!💪🏻💪🏻💪🏻
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Юра Кукатов
Ответ Витольд Бубеный
Спасибо за сезон ребята!
Торпедо в следующем сезоне себя покажет лучше
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Эд..19
Ответ pizzatcarizza
Меняем местами Романа и Игоря. Итог представил?Плюс ко всему это первый сезон. Посмотрим,что будет во втором
Представил. Лучшие игроки со всей страны у Ларионова - не факт победы в турнире (недавний пример перед глазами). Концепция у него не плей-оффная. Но для Нижнего - идеальный вариант.
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Юра Кукатов
Ответ Direct free kick
0:4 это подтвердил? Совсем куку? Половина лиги могла бы взять у этого СКА 1-2 игры, но не это чудоюдо
Ска с победой но нельзя не уважать соперника
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pasha10
Ответ продавец-пипец
Хавальникзавали!
роттвойаьал
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Саня52
Ответ Direct free kick
Ларик полностью провалился. Если бы не судьи, вылетел бы от Динамо. Проходимец и шарлатан
От проходимца и шарлатана написано,исчезни уже убогий умом...
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pasha10
саня52 в рот еасу тебя
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pizzatcarizza
Ответ Эд..19
Факт в том, что показывает и скоротечный турнир, и длительный, что Ларионов - не тренер ПО, где нужно много внимания уделять обороне, а именно чёткая оборона выигрывает трофеи. Я и говорю, что для регулярки он - идеальный вариант, но что-то выиграть ему не суждено. Но для Нижнего, где Кубки не ждут, Ларионов со зрелищной регуляркой - находка.
Меняем местами Романа и Игоря. Итог представил?Плюс ко всему это первый сезон. Посмотрим,что будет во втором
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Эд..19
Ответ barbarian1991
Аналогия между турниром длиной почти в год и скоротечным, где одна ошибка, и ты ошибся, не слишком уместна. Если говорить про серию с Динамо, то Торпедо очень качественно реагировало на поражения в матчах. Да, у СКА забрать пару игр не получилось, но ни в одном матче не было безнадёги. А ещё Торпедо явно не везёт с конференцией)
Факт в том, что показывает и скоротечный турнир, и длительный, что Ларионов - не тренер ПО, где нужно много внимания уделять обороне, а именно чёткая оборона выигрывает трофеи. Я и говорю, что для регулярки он - идеальный вариант, но что-то выиграть ему не суждено. Но для Нижнего, где Кубки не ждут, Ларионов со зрелищной регуляркой - находка.
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Матроскин52
Игорь Николаевич спасибо за команду и сезон! Низкий поклон и уважение за то что вы с тренерским штабом сделали с парнями и какую красивую игру вы привили команде! В нашей стране появилось много болельщиков у нашей команды! В следующем сезоне пошумим, лютые! Невозможное возможно для любимого Торпедо! Верим в команду! Всем здоровья!
+2
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+2
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Саня52
Ответ pasha10
Завалютакчтосумасойдешь
Хамло вокзальное,исчезни...
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Саня52
Ответ mahurat
Торпедо Ларионова - очень удобный соперник для СКА. 7:1 по победам в сезоне в пользу Питера.
В этом сезоне да,и это не удивительно. На следующий не факт.
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Кот болотный
Ответ maxoc
Ясно было что СКА было не пройти, но когда судьи не видят в упор толчок в спину перед воротами при счёте 3:2, 100% удаление. Через минуту счёт сравнивают. Что ещё сказать? Неужели СКА не могло обойтись без этого при 3-0 в серии.
Как хорошо, что у нас в инете столько спецов ЗНАЮЩИХ хоккей
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eddie vedder
Игорь Николаевич, спасибо за сезон! Гордимся!
+3
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Новый Орлеан
Ответ Саня52
А кто не даст?Дождитесь конца следующего сезона и посмотрим кто и какие выводы сделал,кто кого растоптал...Сами и рисуете эти воздушные замки.
Да многие богатые клубы. У нас не НХЛ если вы не забыли. Щас ещё Йозику придёт в голову 3-4 игроков забрать и вот уже фундамент покосился.
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Саня52
Ответ Новый Орлеан
Наивные мечты. Кто им даст набраться? Тоже Динамо сделает выводы и растопчет Торпедо. Или Северсталь. Шанс нужно использовать здесь и сейчас как МВД и Атлант, а не рисовать воздушные замки.
А кто не даст?Дождитесь конца следующего сезона и посмотрим кто и какие выводы сделал,кто кого растоптал...Сами и рисуете эти воздушные замки.
+1
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Новый Орлеан
Ответ ser7777
Что то я не помню, когда мы на ты перешли?
С самого начала. Или ты заснул?
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barbarian1991
Ответ Эд..19
Чёт вспомнилась аналогия - МЧМ-21. Вроде резвились на предвариловке - США 5:3, Швеция 4:3, а настала пора решающих игр - полный провал - Канада 0:5, Финляндия 1:4. Ну для регулярки норм тренер, а на что-то стоящее в ПО Торпедо уже давно не надеется. Так что болелы будут рады азартной безбашенной регулярке )
Аналогия между турниром длиной почти в год и скоротечным, где одна ошибка, и ты ошибся, не слишком уместна. Если говорить про серию с Динамо, то Торпедо очень качественно реагировало на поражения в матчах. Да, у СКА забрать пару игр не получилось, но ни в одном матче не было безнадёги. А ещё Торпедо явно не везёт с конференцией)
+1
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srs
Ответ Эд..19
Чёт вспомнилась аналогия - МЧМ-21. Вроде резвились на предвариловке - США 5:3, Швеция 4:3, а настала пора решающих игр - полный провал - Канада 0:5, Финляндия 1:4. Ну для регулярки норм тренер, а на что-то стоящее в ПО Торпедо уже давно не надеется. Так что болелы будут рады азартной безбашенной регулярке )
Сдерживающих звеньев Билла не хватило, чтобы уже на предварительном этапе опозориться
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