Первый сезон Ларионова как тренера «Торпедо»: 4-е место в регулярке и 204 гола с минимальным бюджетом, выход во 2-й раунд плей-офф и 0-4 от СКА
«Торпедо» завершило выступление в плей-офф КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова проиграла СКА во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии (1:2 ОТ, 4:5, 0:4, 3:5).
Ларионов провел первый полноценный сезон как тренер и по его итогам впервые с 2016 года вывел «Торпедо» во второй раунд Кубка Гагарина.
В первом раунде «Торпедо» обыграло московское «Динамо» (4-2 в серии).
В регулярном чемпионате нижегородский клуб занял четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах.
Команда Ларионова забросила 204 шайбы в регулярке. Лишь две команды во всей лиге забили больше голов – это ЦСКА (214) и СКА (243).
«Торпедо» провело сезон с минимально допустимым бюджетом в КХЛ – 315 миллионов рублей на зарплаты всех игроков.
Я это Торпедо, конкретно в 22-23 и через 10 лет вспомнить смогу, ну так, в общих чертах.
Это, на самом деле, многое значит. И дело не в результате, дело именно в процессе, который ему предшествовал.
Респект Ларионову :)