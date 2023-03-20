«Сарыарка» Скудры проиграла в полуфинале чемпионата Казахстана – 1-4 в серии. Петерис может возглавить «Амур»
«Сарыарка» уступила в полуфинальной серии чемпионата Казахстана.
Команда под руководством Петериса Скудры проиграла «Номаду» (4:5 ОТ) в пятой игре серии.
Таким образом, карагандинский клуб уступил в серии со счетом 1-4.
В регулярном чемпионате «Сарыарка» заняла первое место в турнирной таблице, оторвавшись на 14 очков от второго места, на котором расположился «Хумо».
Ранее появилась информация, что Скудра может возглавить «Амур» в следующем сезоне КХЛ.
1 комментарий