«Сарыарка» Скудры проиграла в полуфинале чемпионата Казахстана – 1-4 в серии. Петерис может возглавить «Амур»

Теги Амур Петерис Скудра КХЛ Сарыарка чемпионат Казахстана Номад Хоккей

«Сарыарка» уступила в полуфинальной серии чемпионата Казахстана.

Команда под руководством Петериса Скудры проиграла «Номаду» (4:5 ОТ) в пятой игре серии.

Таким образом, карагандинский клуб уступил в серии со счетом 1-4.

В регулярном чемпионате «Сарыарка» заняла первое место в турнирной таблице, оторвавшись на 14 очков от второго места, на котором расположился «Хумо».

Ранее появилась информация, что Скудра может возглавить «Амур» в следующем сезоне КХЛ.

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1 комментарий

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Владимир
Моё мнение, Амуру не надо менять тренера... Им немного не хватило до плей-офф.. Если они это сделают... Очень будет зря!!! Надо оставить старый тренерский штаб!! Всем добра!)
+3
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+3
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