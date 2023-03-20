«Сарыарка» Скудры проиграла в полуфинале чемпионата Казахстана – 1-4 в серии. Петерис может возглавить «Амур»

«Сарыарка» уступила в полуфинальной серии чемпионата Казахстана.

Команда под руководством проиграла « » (4:5 ОТ) в пятой игре серии.

Таким образом, карагандинский клуб уступил в серии со счетом 1-4.

В регулярном чемпионате « » заняла первое место в турнирной таблице, оторвавшись на 14 очков от второго места, на котором расположился «Хумо».

Ранее появилась информация, что Скудра может возглавить « » в следующем сезоне .