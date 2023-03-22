Директор по развитию Olimpbet: «Посещаемости «Амура» могут позавидовать многие клубы КХЛ. Их маркетинг на высоком уровне, несмотря на отдаленность региона»

Теги Амур болельщики СКА Хабаровск КХЛ Хоккей

Директор по развитию Olimpbet считает, что посещаемости игр «Амура» могут позавидовать клубы КХЛ.

– Зачем вам спонсорство хоккейного клуба «Амур»?

– До него мы сотрудничали и с футбольным клубом «СКА-Хабаровск». Мы ставили перед собой задачу увеличить присутствие в регионе.

У нас был футбольный клуб, и мы захотели его дополнить хоккейным. Но получилось так, что контракт с футбольным клубом завершился, но хоккейный мы все же подписали.

Могу сказать, что абсолютно ни капли не жалею, что у нас есть такой партнер.

Такой посещаемости, которую собирает «Амур» на своей домашней арене, могут позавидовать многие клубы КХЛ. Там невероятно лояльная аудитория.

Их маркетинг находится на очень высоком уровне несмотря на то, что это отдаленный регион. Все активности, которые мы совместно проводим, приносят нам неплохую конверсию, – сказал Константин Гусев.

В нынешнем сезоне средняя посещаемость матчей хабаровской команды составила 5 053 зрителя (заполняемость – 71,2%).

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