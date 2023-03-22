Терещенко не считает СКА фаворитом Кубка Гагарина: «Есть другие команды не хуже. Не видел никакого камбэка – это ошибки «Торпедо» в обороне»

Теги СКА Торпедо Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко заявил, что не считает СКА фаворитом на победу Кубке Гагарина.

СКА обыграл «Торпедо» (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции.

– Я не видел никакого камбэка сегодня, потому что это были ошибки «Торпедо» в обороне. В конце чемпионата они же тоже много пропускали.

Думаю, Игорь Николаевич Ларионов разберется, но, на мой взгляд, есть большие проблемы именно в игре сзади. Можно играть в атакующий хоккей, но в обороне должен быть порядок.

– Считаете ли вы СКА главным фаворитом на победу в Кубке Гагарина?

– Нет, не считаю, потому что есть другие команды, которые, мягко говоря, не хуже, – сказал бывший нападающий сборной России.

В финале Западной конференции СКА встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».

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3 комментария

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Павел Киселев
Любой камбэк одной команды - безусловно серия ошибок другой команды, как и любой гол - ошибка и недоработка того, кто его пропустил.
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1905vb
Если кто-то ошибается, то кто-то вынуждает это делать…
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JuventinoSpb
Сами то не устали недооценивать СКА?
Что Гимаев сегодня всю игру говорил - Ничего особенного
Что Терещенко теперь

СКА без Яшкина сегодня создал тонну железных моментов. Но Кульбаков божил
А как СКА закрывал в зоне прекрасных нижегородцев
Зарядили вас что ли, что СКА не фаворит?
А кто фаворит??? ЦСКА и Ак Барс, которые антихоккеем занимаются?
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