Терещенко не считает СКА фаворитом Кубка Гагарина: «Есть другие команды не хуже. Не видел никакого камбэка – это ошибки «Торпедо» в обороне»
Алексей Терещенко заявил, что не считает СКА фаворитом на победу Кубке Гагарина.
СКА обыграл «Торпедо» (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции.
– Я не видел никакого камбэка сегодня, потому что это были ошибки «Торпедо» в обороне. В конце чемпионата они же тоже много пропускали.
Думаю, Игорь Николаевич Ларионов разберется, но, на мой взгляд, есть большие проблемы именно в игре сзади. Можно играть в атакующий хоккей, но в обороне должен быть порядок.
– Считаете ли вы СКА главным фаворитом на победу в Кубке Гагарина?
– Нет, не считаю, потому что есть другие команды, которые, мягко говоря, не хуже, – сказал бывший нападающий сборной России.
В финале Западной конференции СКА встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Что Гимаев сегодня всю игру говорил - Ничего особенного
Что Терещенко теперь
СКА без Яшкина сегодня создал тонну железных моментов. Но Кульбаков божил
А как СКА закрывал в зоне прекрасных нижегородцев
Зарядили вас что ли, что СКА не фаворит?
А кто фаворит??? ЦСКА и Ак Барс, которые антихоккеем занимаются?