Терещенко не считает СКА фаворитом Кубка Гагарина: «Есть другие команды не хуже. Не видел никакого камбэка – это ошибки «Торпедо» в обороне»

заявил, что не считает СКА фаворитом на победу Кубке Гагарина.

СКА обыграл « » (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции.

– Я не видел никакого камбэка сегодня, потому что это были ошибки «Торпедо» в обороне. В конце чемпионата они же тоже много пропускали.

Думаю, Игорь Николаевич Ларионов разберется, но, на мой взгляд, есть большие проблемы именно в игре сзади. Можно играть в атакующий хоккей, но в обороне должен быть порядок.

– Считаете ли вы СКА главным фаворитом на победу в Кубке Гагарина?

– Нет, не считаю, потому что есть другие команды, которые, мягко говоря, не хуже, – сказал бывший нападающий сборной России.

В финале Западной конференции СКА встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».