23% игроков НХЛ назвали Баркова самым недооцененным хоккеистом. Томпсон и Зибанежад – в топ-3
Хоккеисты НХЛ считают Александра Баркова самым недооцененным хоккеистом лиги.
Нападающий «Флориды» набрал 23% голосов в опросе, который провела Ассоциация хоккеистов НХЛ (NHLPA).
Второе место в рейтинге занял форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, за которого проголосовали 4,3% респондентов.
Третьим стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад – швед получил 3,3% голосов.
На четвертой строчке расположился форвард «Каролины» Себастьян Ахо (2,9%), пятую позицию разделили нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт (2,7) и форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт (2,7%).
В опросе приняли участие 518 человек.
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