23% игроков НХЛ назвали Баркова самым недооцененным хоккеистом. Томпсон и Зибанежад – в топ-3

Хоккеисты НХЛ считают самым недооцененным хоккеистом лиги.

Нападающий «Флориды» набрал 23% голосов в опросе, который провела Ассоциация хоккеистов НХЛ (NHLPA).

Второе место в рейтинге занял форвард « » , за которого проголосовали 4,3% респондентов.

Третьим стал нападающий « » Мика Зибанежад – швед получил 3,3% голосов.

На четвертой строчке расположился форвард «Каролины» Себастьян Ахо (2,9%), пятую позицию разделили нападающий « » Брэйден Пойнт (2,7) и форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт (2,7%).

В опросе приняли участие 518 человек.