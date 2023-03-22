23% игроков НХЛ назвали Баркова самым недооцененным хоккеистом. Томпсон и Зибанежад – в топ-3

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Хоккеисты НХЛ считают Александра Баркова самым недооцененным хоккеистом лиги.

Нападающий «Флориды» набрал 23% голосов в опросе, который провела Ассоциация хоккеистов НХЛ (NHLPA).

Второе место в рейтинге занял форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, за которого проголосовали 4,3% респондентов.

Третьим стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад – швед получил 3,3% голосов.

На четвертой строчке расположился форвард «Каролины» Себастьян Ахо (2,9%), пятую позицию разделили нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт (2,7) и форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт (2,7%).

В опросе приняли участие 518 человек.

8 комментариев

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memphis
Ответ ZlomSpb
что значит недооценённый? у него контракт отличный, он что на большее играет?
Дело не в контракте, а во внимании хоккейной общественности, СМИ, болельщиков. Эти ребята заслуживают большей славы, грубо говоря.
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ZlomSpb
а зачем озвучивать остальные места не понятно. там погрешность пару голосов у многих.
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ZlomSpb
что значит недооценённый? у него контракт отличный, он что на большее играет?
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iron_m
Про Братта интересно. В команде, где есть Хишир, - особенно. Нико в полтора раза известнее и в пять - полезнее. Но все равно опросы интересные, там целая серия и на сайте NHLPA есть возможность сравнить за разные годы.
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Orion_17
Ответ iron_m
Барков король этого рейтинга несколько лет. У него мегаконтракт, индивидуальные призы, нашивка "С". В чем, вашу Машу, недооценённость? Как ещё его надо облизать, чтобы он выпал из этого рейтинга?!
пока сотку не выбьет
+1
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+1
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iron_m
Барков король этого рейтинга несколько лет. У него мегаконтракт, индивидуальные призы, нашивка "С". В чем, вашу Машу, недооценённость? Как ещё его надо облизать, чтобы он выпал из этого рейтинга?!
+3
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+3
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ArboCs
Барков уже не первый год вымарывает
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Тёма Тёма
Всё по делу. Реально крутые хоккеисты, не обласканные славой(
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