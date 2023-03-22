Кожевников о решении ИИХФ: «Нужно терпеть. Россия – мужская страна. Этот президент хоккея – француз, что сделаешь? Они же все толерантные»

прокомментировал продление отстранения России и Беларуси от турниров.

Национальные команды России и Беларуси не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«Ну, а что мы можем сделать? Ничего. – это же не международная федерация бокса, которая пускает всех. Там люди понимают, о чем разговор.

А тут им гадостный приказ дали, они выполняют. Все дуют в одну дудку. Этот президент хоккея (Люк Тардиф – президент ИИХФ – прим. Sports.ru) – он боится всех. Француз, ну что сделаешь? Они же все толерантные.

Нужно терпеть. Мы же мужики! Россия – мужская страна.

Будем терпеть, а потом выдадим, когда вся эта гадость закончится. Плохо, конечно, все это для развития хоккея», – сказал двукратный олимпийский чемпион.