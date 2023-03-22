Кожевников о решении ИИХФ: «Нужно терпеть. Россия – мужская страна. Этот президент хоккея – француз, что сделаешь? Они же все толерантные»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею КХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал продление отстранения России и Беларуси от турниров.

Национальные команды России и Беларуси не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«Ну, а что мы можем сделать? Ничего. ИИХФ – это же не международная федерация бокса, которая пускает всех. Там люди понимают, о чем разговор.

А тут им гадостный приказ дали, они выполняют. Все дуют в одну дудку. Этот президент хоккея (Люк Тардиф – президент ИИХФ – прим. Sports.ru) – он боится всех. Француз, ну что сделаешь? Они же все толерантные.

Нужно терпеть. Мы же мужики! Россия – мужская страна.

Будем терпеть, а потом выдадим, когда вся эта гадость закончится. Плохо, конечно, все это для развития хоккея», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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15 комментариев

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Jetter
Ответ dosatuy
Ощущение, что все в прошлом и не надо уже. Вся эта Европа и не вспоминается. И не актуально
А что актуально? Стоимость проезда в общественном транспорте? Или цены на пивко в КБ?
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Jetter
Ответ Олег Беляков
вас возможно только мама с бабушкой воспитали, не ровняте под себя всех
Статистику посмотри, мужик ты наш. Сколько разводов в стране.
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Веселый Адебайор
Кто его спрашивает??
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Олег Беляков
Ответ мяу
Половина страны воспитана мамой и бабушкой, а так да, мужская, ага
вас возможно только мама с бабушкой воспитали, не ровняте под себя всех
0
-7
-7
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Олег Беляков
Ответ melmi
Когда нечем аргументировать , то лучше на тему расизма и гомофобства слиться Не удивлен
когда не чем аргументировать, то можно как вы отвечать!)
+1
-2
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Artur Kovas
Неужели 10 лет терпеть будут ? Какой план на это время ?
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Заборостроитель
Терпим и учим "любимые крылатые выражения Си". Заживем!
+2
-1
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Дмитрий Галкин
Зато мы в этом сезоне уже точно, как минимум не проиграем канадцам и всяким разным шведам ...
0
-1
-1
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amra73
Так и вы все дуете в одну дудку. Сами знаете чью
+2
-2
0
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dosatuy
Ощущение, что все в прошлом и не надо уже. Вся эта Европа и не вспоминается. И не актуально
+3
-1
+2
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sokolspb
Либеральный шовинизм от Европы
+2
-3
-1
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Данил Колпиков
Россия - мужская страна!!!
Нет лучше …..ща чем о..о товарища!!! (Добавил Кожевников)
+2
-1
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Alex Titov
Ведь нет никаких поводов для отстранения.
Ох уж этот чертов Запад. В парадных гадит, дороги не даёт построить. Все они
+13
-5
+8
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мяу
Половина страны воспитана мамой и бабушкой, а так да, мужская, ага
+20
-2
+18
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melmi
Когда нечем аргументировать , то лучше на тему расизма и гомофобства слиться
Не удивлен
+15
-3
+12
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