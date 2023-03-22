Комитет ИИХФ проработает вопрос участия России и Беларуси в квалификации к Олимпиаде-2026

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал продление отстранения сборных России и .

Национальные команды не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«Возвращение российских и белорусских спортсменов было самой главной темой для обсуждения.

Чтобы повторно оценить ситуацию и снова принять решение, нам потребовалась помощь профессиональной компании. Это необходимо, чтобы проанализировать риски и влияние с точки зрения безопасности.

Обсуждение и анализ профессиональных консультаций привел к мысли, что слишком рано реинтегрировать команды в наши соревнования.

Мы попросили координационный комитет выйти с предложением весной следующего года и поработать над вопросом возвращения команд не только к чемпионату мира, но и к квалификационному турниру Олимпиады, который начнется летом следующего года.

Мы посчитали, что риск, связанный с безопасностью игроков, наших сотрудников, болельщиков, слишком велик. В следующий раз вопрос возвращения рассмотрят весной следующего года», – сказал Тардиф.