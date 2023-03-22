Комитет ИИХФ проработает вопрос участия России и Беларуси в квалификации к Олимпиаде-2026

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал продление отстранения сборных России и Беларуси.

Национальные команды не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«Возвращение российских и белорусских спортсменов было самой главной темой для обсуждения.

Чтобы повторно оценить ситуацию и снова принять решение, нам потребовалась помощь профессиональной компании. Это необходимо, чтобы проанализировать риски и влияние с точки зрения безопасности.

Обсуждение и анализ профессиональных консультаций привел к мысли, что слишком рано реинтегрировать команды в наши соревнования.

Мы попросили координационный комитет выйти с предложением весной следующего года и поработать над вопросом возвращения команд не только к чемпионату мира, но и к квалификационному турниру Олимпиады, который начнется летом следующего года.

Мы посчитали, что риск, связанный с безопасностью игроков, наших сотрудников, болельщиков, слишком велик. В следующий раз вопрос возвращения рассмотрят весной следующего года», – сказал Тардиф.

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6 комментариев

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Andreir888
Ожидаемо, но всё равно обидно
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Валера Синюков
Только в форме России, с флагом России и гимном России!
0
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Алекс Я
Ответ Не придумал...
Кому-то интересна Олимпиада?
А что с ней не так?
+3
-2
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Не придумал...
Кому-то интересна Олимпиада?
0
-1
-1
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Сергей Жарковский
Опять старая песня про безопасность, ничего другого придумать не смогли
+9
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Фёдор Кузнецов
Если Россию допустят к квалификации, это повысит интерес турнира
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