Морозов об ужесточении лимита: «КХЛ не хочет отказываться от легионеров, закрываться. Нас устраивал лимит в пять человек»

Теги Ак Барс Сибирь Алексей Морозов КХЛ Тэйлор Бек лимит на легионеров Александр Шаров Тревор Мерфи Александр Никишин Хоккей

Алексей Морозов заявил, что КХЛ не хочет отказываться от легионеров.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Ужесточение лимит на легионеров – очень неоднозначная тема. Почему он появился? В чем его необходимость?

– Нас устраивал лимит в пять человек. Сейчас столько легионеров только у четырех клубов. У кого-то меньше, у кого-то вообще никого.

Например, у «Ак Барса», который собрал российскую команду. Кто-то пошел иным путем. К нам приезжают хорошие легионеры. Лучшие бомбардиры – трое из пяти легионеры.

Среди защитников-бомбардиров из пяти лучших только Александр Никишин россиянин. Это хорошие мастеровые игроки, которые показывают молодёжи хороший пример.

Взять, например, «Сибирь». Тэйлор Бек и Тревор Мерфи топовые игроки – они помогают Александру Шарову, он растет вместе с ними. Мы не хотим отказываться от легионеров, закрываться.

Легионеры помогают подготовиться к тому времени, когда дорожка на международную арену снова будет открыта.

Легионеры показывают свое мастерство, молодые тянутся за ними, а игроки сборной соперничают с ними, – президент КХЛ в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

4 комментария

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Владимир
Конечно надо пять легионеров... Если Морозов отстоит это, то ему большое уважение!! Это Третьяк и старое пополнение наших заезд диктуют свои правила!! Алексею надо не сдаваться, а быть настоящим боссом лиги!!!
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ilya1809
Ответ pizzatcarizza
Так а зачем лимит вы приняли,деятели хреновы. Почему всегда разговоры постфактум, почему вы раньше молчали?
Я понимаю с новости много букв, но это буквально второе предложение "Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита..."
Не КХЛ, а Министерство, потому что наше государство любит вертикаль власти.
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mackay
Ответ pizzatcarizza
Так а зачем лимит вы приняли,деятели хреновы. Почему всегда разговоры постфактум, почему вы раньше молчали?
Значит Морозов тупо ни чего не решает вот и все . Так для красоты поставили бывшего игрока которого все уважают среди болельщиков и пользуются этим
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pizzatcarizza
Так а зачем лимит вы приняли,деятели хреновы. Почему всегда разговоры постфактум, почему вы раньше молчали?
+9
-4
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