Морозов об ужесточении лимита: «КХЛ не хочет отказываться от легионеров, закрываться. Нас устраивал лимит в пять человек»

заявил, что КХЛ не хочет отказываться от легионеров.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Ужесточение лимит на легионеров – очень неоднозначная тема. Почему он появился? В чем его необходимость?

– Нас устраивал лимит в пять человек. Сейчас столько легионеров только у четырех клубов. У кого-то меньше, у кого-то вообще никого.

Например, у « », который собрал российскую команду. Кто-то пошел иным путем. К нам приезжают хорошие легионеры. Лучшие бомбардиры – трое из пяти легионеры.

Среди защитников-бомбардиров из пяти лучших только россиянин. Это хорошие мастеровые игроки, которые показывают молодёжи хороший пример.

Взять, например, « ». и Тревор Мерфи топовые игроки – они помогают Александру Шарову, он растет вместе с ними. Мы не хотим отказываться от легионеров, закрываться.

Легионеры помогают подготовиться к тому времени, когда дорожка на международную арену снова будет открыта.

Легионеры показывают свое мастерство, молодые тянутся за ними, а игроки сборной соперничают с ними, – президент КХЛ в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.