Морозов об ужесточении лимита: «КХЛ не хочет отказываться от легионеров, закрываться. Нас устраивал лимит в пять человек»
Алексей Морозов заявил, что КХЛ не хочет отказываться от легионеров.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
– Ужесточение лимит на легионеров – очень неоднозначная тема. Почему он появился? В чем его необходимость?
– Нас устраивал лимит в пять человек. Сейчас столько легионеров только у четырех клубов. У кого-то меньше, у кого-то вообще никого.
Например, у «Ак Барса», который собрал российскую команду. Кто-то пошел иным путем. К нам приезжают хорошие легионеры. Лучшие бомбардиры – трое из пяти легионеры.
Среди защитников-бомбардиров из пяти лучших только Александр Никишин россиянин. Это хорошие мастеровые игроки, которые показывают молодёжи хороший пример.
Взять, например, «Сибирь». Тэйлор Бек и Тревор Мерфи топовые игроки – они помогают Александру Шарову, он растет вместе с ними. Мы не хотим отказываться от легионеров, закрываться.
Легионеры помогают подготовиться к тому времени, когда дорожка на международную арену снова будет открыта.
Легионеры показывают свое мастерство, молодые тянутся за ними, а игроки сборной соперничают с ними, – президент КХЛ в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.
Не КХЛ, а Министерство, потому что наше государство любит вертикаль власти.