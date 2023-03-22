Лавиолетт о 13-м сезоне Овечкина с 40+ голами: «Он стабильно делает это с тех пор, как пришел в НХЛ. Играет быстро, жестко»

поделился мыслями об игре .

Капитан « » побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в . 37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.

«Он стабильно делает это каждый год с тех пор, как пришел в лигу, и, кажется, нисколько не замедляется.

Он играет быстро, он играет жестко. Понимает, что есть шанс сделать разницу в игре, – это то, что у него действительно хорошо получается.

Для меня стабильность заключается в том, чтобы иметь возможность делать это из года в год», – сказал главный тренер «Кэпиталс».