Лавиолетт о 13-м сезоне Овечкина с 40+ голами: «Он стабильно делает это с тех пор, как пришел в НХЛ. Играет быстро, жестко»

Теги Вашингтон Питер Лавиолетт Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Питер Лавиолетт поделился мыслями об игре Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ. 37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.

«Он стабильно делает это каждый год с тех пор, как пришел в лигу, и, кажется, нисколько не замедляется.

Он играет быстро, он играет жестко. Понимает, что есть шанс сделать разницу в игре, – это то, что у него действительно хорошо получается.

Для меня стабильность заключается в том, чтобы иметь возможность делать это из года в год», – сказал главный тренер «Кэпиталс».

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