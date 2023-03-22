Лавиолетт о 13-м сезоне Овечкина с 40+ голами: «Он стабильно делает это с тех пор, как пришел в НХЛ. Играет быстро, жестко»
Питер Лавиолетт поделился мыслями об игре Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ. 37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.
«Он стабильно делает это каждый год с тех пор, как пришел в лигу, и, кажется, нисколько не замедляется.
Он играет быстро, он играет жестко. Понимает, что есть шанс сделать разницу в игре, – это то, что у него действительно хорошо получается.
Для меня стабильность заключается в том, чтобы иметь возможность делать это из года в год», – сказал главный тренер «Кэпиталс».
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