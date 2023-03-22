Форвард «Авангарда» Малыхин: «Поработаем, чтобы закончить серию в Магнитогорске за четыре матча»

надеется, что «Авангард» обыграет « » в Кубке Гагарина всухую.

После победы в 3-м матче (3:2 ОТ) омичи ведут в серии 2-го раунда 3-0.

— Закрыть серию с «Металлургом» в четырех матчах — достижимая цель?

— А почему нет? Конечно, достижимая. Мы же выиграли три матча подряд. Почему бы не выиграть четвертый? Будем стремиться к этому. Приложим все усилия, чтобы завершить серию в четвертом матче.

Думаю, будет еще тяжелее, чем во всех предыдущих играх. Но будем работать для того, чтобы закончить серию в Магнитогорске за четыре матча, – сказал нападающий « ».