Форвард «Авангарда» Малыхин: «Поработаем, чтобы закончить серию в Магнитогорске за четыре матча»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Федор Малыхин Хоккей

Федор Малыхин надеется, что «Авангард» обыграет «Металлург» в Кубке Гагарина всухую.

После победы в 3-м матче (3:2 ОТ) омичи ведут в серии 2-го раунда 3-0.

— Закрыть серию с «Металлургом» в четырех матчах — достижимая цель?

— А почему нет? Конечно, достижимая. Мы же выиграли три матча подряд. Почему бы не выиграть четвертый? Будем стремиться к этому. Приложим все усилия, чтобы завершить серию в четвертом матче.

Думаю, будет еще тяжелее, чем во всех предыдущих играх. Но будем работать для того, чтобы закончить серию в Магнитогорске за четыре матча, – сказал нападающий «Авангарда».

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3 комментария

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Игорь Климов
Это отличное желание от игрокоа Авангарда!
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Ястреб
🤞👍💪Было бы здорово
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Знатный стахановец
Вполне реально.
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