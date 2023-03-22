Форвард «Авангарда» Малыхин: «Поработаем, чтобы закончить серию в Магнитогорске за четыре матча»
Федор Малыхин надеется, что «Авангард» обыграет «Металлург» в Кубке Гагарина всухую.
После победы в 3-м матче (3:2 ОТ) омичи ведут в серии 2-го раунда 3-0.
— Закрыть серию с «Металлургом» в четырех матчах — достижимая цель?
— А почему нет? Конечно, достижимая. Мы же выиграли три матча подряд. Почему бы не выиграть четвертый? Будем стремиться к этому. Приложим все усилия, чтобы завершить серию в четвертом матче.
Думаю, будет еще тяжелее, чем во всех предыдущих играх. Но будем работать для того, чтобы закончить серию в Магнитогорске за четыре матча, – сказал нападающий «Авангарда».
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