Карпов о «Металлурге» и 0-3 с «Авангардом»: «У нас все впереди, и удача улыбнется»
Максим Карпов оценил поражение «Металлурга» от «Авангарда» (2:3 ОТ, 0-3).
Команды провели третий матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
«Нам надо было выигрывать, чтобы сократить отставание от «Авангарда». Думаю, у нас все впереди, и удача улыбнется. Стараемся каждый период проводить лучше и лучше.
Первый гол за 22 матча? В плей-офф главное, чтобы команда выигрывала. Хотелось бы забивать в каждой игре, конечно.
Немножко нам удачи не хватает. Как только она к нам повернется, все перевернется. А для этого нам нужно больше работать и везде добавить.
Почему не получается забить в большинстве? Не знаю, такой сейчас период. «Металлург» выглядит свежее, просто не хватает удачи», — сказал нападающий «Металлурга».
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