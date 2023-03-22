Карпов о «Металлурге» и 0-3 с «Авангардом»: «У нас все впереди, и удача улыбнется»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Максим Карпов Хоккей

Максим Карпов оценил поражение «Металлурга» от «Авангарда» (2:3 ОТ, 0-3).

Команды провели третий матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

«Нам надо было выигрывать, чтобы сократить отставание от «Авангарда». Думаю, у нас все впереди, и удача улыбнется. Стараемся каждый период проводить лучше и лучше.

Первый гол за 22 матча? В плей-офф главное, чтобы команда выигрывала. Хотелось бы забивать в каждой игре, конечно.

Немножко нам удачи не хватает. Как только она к нам повернется, все перевернется. А для этого нам нужно больше работать и везде добавить.

Почему не получается забить в большинстве? Не знаю, такой сейчас период. «Металлург» выглядит свежее, просто не хватает удачи», — сказал нападающий «Металлурга».

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6 комментариев

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Игорь Климов
Про удачу - это банальные слова.
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Рубикон
Одну максимум возьмут
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Гражданин, товарищ, барин.
Удача есть у всех всегда, вообще выигрывать пора. И улыбнётся, но когда???
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Ыжык
О какой удаче речь? Демченко из ворот уехал, разве это не удача? Как минимум две штанги было у Авангарда разве это не удача?
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Рома Павлычев
Забыл сказать что улыбнётся в следующем сезоне и с другим гт)
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Банзай
Удача устала вам улыбаться еще в серии с Авто...)))
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