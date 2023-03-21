«Металлург» отдаст все, чтобы вернуться в серию. У меня по-другому не должно быть». Воробьев о 0-3 с «Авангардом»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Хоккей

Илья Воробьев ответил на вопросы после поражения от «Авангарда».

«Металлург» проиграл «Авангарду» (2:3 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Могу ошибаться, но в вашей тренерской карьере не было такого, что вы стояли на грани, когда в серии счет 0-3 не в вашу пользу. Есть ли шанс для блицкрига?

– Конечно, есть. 4-0 в финале конференции выигрывал как-то, а то, что 0:3, – не было такого.

– Насчет товарища, который выигрывает все вбрасывания у «Авангарда» (речь о Корбане Найте – Sports.ru). У вас есть какой-то план «С» как ему противостоять?

– План «С» есть. Мы показываем, разбираем с ребятами все вбрасывания каждого центрального нападающего.

– У магнитогорской команды много болельщиков не только здесь, но и по стране и сегодня. После этого поражения они в таком тяжелом эмоциональном состоянии. Можете сказать что-то болельщикам по поводу предстоящей игры, чего ждать от вашей команды?

– Мы отдадим все, чтобы вернуться в серию.

– Один из ваших игроков, не буду называть фамилию, очень уверенно сказал, что мы сделаем камбэк 4-3. У вас есть внутри такое ощущение?

– Что бы я здесь делал? У меня по-другому не должно быть, – сказал главный тренер «Металлурга».

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22 комментария

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Rais Kabirov
С такой игрой вытащить с 3:0 это невозможно
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Валерий Суханцов
Пафосные обещания губастого.
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Ermakk
Фантазёр......)))
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Волк16
Ответ Олег Тихонюк
Даже если представить что металлург выйдет в финал его любая команда с запада выбьет с финала я буду болеть за восток независимо пройдёт авангард или нет так что пускай сильная команда там будет.
я всегда за Восток!!! даже за Вас был)
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Олег Тихонюк
Ответ Волк16
у Вас тоже всё на легах держится! уйдут и хана! как у Трактора было...У Магнитки только большинство всегда что-то приносило, тут не прёт
Даже если представить что металлург выйдет в финал его любая команда с запада выбьет с финала я буду болеть за восток независимо пройдёт авангард или нет так что пускай сильная команда там будет.
+2
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Волк16
Ответ krasno-siniyman
Давайте без оскорблений в адрес Петровича Да к нему по этому сезону есть большие вопросы Физподготовка команды, большинство, игра на пятаке Но что ему говорить в интервью? - Ну да, мы уже сложили руки и готовимся к отпуску? Всегда нужно бороться до конца P.S. Болею за ММГ, верю в команду, но понимаю, что вытащить такую серию, это будет подобно чуду
+++
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Волк16
Ответ Олег Тихонюк
Да я прикололся ну не прёт воробьёву в этом году
мне хочется с Вами встретиться, у нас должок к Аве)
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krasno-siniyman
Давайте без оскорблений в адрес Петровича
Да к нему по этому сезону есть большие вопросы
Физподготовка команды, большинство, игра на пятаке
Но что ему говорить в интервью? - Ну да, мы уже сложили руки и готовимся к отпуску?
Всегда нужно бороться до конца
P.S. Болею за ММГ, верю в команду, но понимаю, что вытащить такую серию, это будет подобно чуду
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Magnit102
Не надо уже нам ничего отдавать....Просто уйди с клуба и всё на этом!
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Олег Тихонюк
Ответ Волк16
у Вас тоже всё на легах держится! уйдут и хана! как у Трактора было...У Магнитки только большинство всегда что-то приносило, тут не прёт
Да я прикололся ну не прёт воробьёву в этом году
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Волк16
Ответ Олег Тихонюк
Я как болельщик авангарда буду рад если воробьёва оставят на следующий сезон в металлурге как то по спокойней будет вдруг опять с ними в плейоф играть.
у Вас тоже всё на легах держится! уйдут и хана! как у Трактора было...У Магнитки только большинство всегда что-то приносило, тут не прёт
+4
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HockeyMan
Кстати впервые вижу Воробьева таким спокойным. До этого сезона, в плей офф у него прям каждый раз какие то срывы на скамейке были))
+1
-1
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Олег Тихонюк
Я как болельщик авангарда буду рад если воробьёва оставят на следующий сезон в металлурге как то по спокойней будет вдруг опять с ними в плейоф играть.
+3
-2
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Огюст
Уже понятно ,что с плюс трёх побед сухих -эту серию Авангард не отдаст Металлургу !
+3
0
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Волк16
следующий матч будет для буков! ставки фиг знает какие врежут) кто продаст матч?)
+5
-1
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Игорь Климов
Авангарду нужно заканчивать эту серию в Магнитогорске, и ехать в Омск готовиться к финалу.
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крок 58
Ответ Юрец55
Нервничает. Это хорошо.
Если бы.. вид такой как будто то по плану все..(
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крок 58
Чего то я не вижу за счет чего можно вытянуть серию… к сожалению…
+2
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Spartakovec navsegda
Когда, давно уже никаких секретов в подготовке игроков нет, канадцы умудряются ставить компонент вбрасывания на порядок лучше. Удивительно.
+1
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Ыжык
Надеюсь у Авангарда нет никаких мыслей везти серию в Омск. Послезавтра нужно выйти и сделать все для победы.
+13
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Иван Голинько
сказочный, а вообще всю серию болдеет, как будто,так и нужно... но мы не против, пусть радуется, нашим победам
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Юрец55
Нервничает. Это хорошо.
+5
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