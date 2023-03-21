«Металлург» отдаст все, чтобы вернуться в серию. У меня по-другому не должно быть». Воробьев о 0-3 с «Авангардом»

ответил на вопросы после поражения от « ».

«Металлург» проиграл «Авангарду» (2:3 ОТ, 0-3 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Могу ошибаться, но в вашей тренерской карьере не было такого, что вы стояли на грани, когда в серии счет 0-3 не в вашу пользу. Есть ли шанс для блицкрига?

– Конечно, есть. 4-0 в финале конференции выигрывал как-то, а то, что 0:3, – не было такого.

– Насчет товарища, который выигрывает все вбрасывания у «Авангарда» (речь о – Sports.ru). У вас есть какой-то план «С» как ему противостоять?

– План «С» есть. Мы показываем, разбираем с ребятами все вбрасывания каждого центрального нападающего.

– У магнитогорской команды много болельщиков не только здесь, но и по стране и сегодня. После этого поражения они в таком тяжелом эмоциональном состоянии. Можете сказать что-то болельщикам по поводу предстоящей игры, чего ждать от вашей команды?

– Мы отдадим все, чтобы вернуться в серию.

– Один из ваших игроков, не буду называть фамилию, очень уверенно сказал, что мы сделаем камбэк 4-3. У вас есть внутри такое ощущение?

– Что бы я здесь делал? У меня по-другому не должно быть, – сказал главный тренер « ».