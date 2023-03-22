Овечкин – 5-й игрок в истории НХЛ, достигший отметки 40 шайб за сезон в 37+ лет
Александр Овечкин – 5-й игрок в истории НХЛ, достигший отметки 40 шайб за сезон в 37+ лет.
37-летний капитан «Вашингтона» забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне, открыв счет в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ).
Ранее такой отметки в возрасте 37 лет или старше (на момент 40-й шайбы) достигали только 4 игрока – Горди Хоу (в 40 лет, 1968/69), Джонни Бьюсик (37, 1972/73), Фил Эспозито (37, 1978/79) и Брендан Шенахан (37, 2005/06).
Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола
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