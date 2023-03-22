Овечкин – 5-й игрок в истории НХЛ, достигший отметки 40 шайб за сезон в 37+ лет

– 5-й игрок в истории НХЛ, достигший отметки 40 шайб за сезон в 37+ лет.

37-летний капитан « » забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне, открыв счет в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ).

Ранее такой отметки в возрасте 37 лет или старше (на момент 40-й шайбы) достигали только 4 игрока – (в 40 лет, 1968/69), Джонни Бьюсик (37, 1972/73), (37, 1978/79) и (37, 2005/06).

Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола