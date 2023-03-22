Овечкин – 5-й игрок в истории НХЛ, достигший отметки 40 шайб за сезон в 37+ лет

Теги рейтинги Вашингтон Брендан Шенахан Александр Овечкин НХЛ Фил Эспозито Горди Хоу Джонни Бьюсик Хоккей

Александр Овечкин – 5-й игрок в истории НХЛ, достигший отметки 40 шайб за сезон в 37+ лет.

37-летний капитан «Вашингтона» забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне, открыв счет в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ).

Ранее такой отметки в возрасте 37 лет или старше (на момент 40-й шайбы) достигали только 4 игрока – Горди Хоу (в 40 лет, 1968/69), Джонни Бьюсик (37, 1972/73), Фил Эспозито (37, 1978/79) и Брендан Шенахан (37, 2005/06). 

Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола

6 комментариев

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Андрей Хенто
Великий.
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Gagarin Party
Легенда!
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TR31HK
Горди конечно инопланетянин, 40 в 40!!! Желаем Ови повторить, как минимум!!!
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ARAMIS777
Какое же дно этот ваш Вашингтон. Зато снова Ови забросил,брависсимо. :-)
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Сивуч
Значит, в юбилейный год надо класть 40, чего тут еще думать. Но это уже после падения рекорда Гретцки, конечно же
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Konstantin Gusack
Ни Гретцки, ни Лемье, ни Селянне… а Хоу и Саня
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