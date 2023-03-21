Комментатор Меньшов: «У «Торпедо» есть звезда мирового хоккея Ларионов, но у Ротенберга отличный штаб во главе Юрзиновым. Состав СКА – сплав опыта и молодежи»

Теги СКА Торпедо Владимир Юрзинов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Комментатор Алексей Меньшов сопоставил Игоря Ларионова и Романа Ротенберга.

СКА ведет 3-0 в серии с Торпедо во втором раунде Кубка Гагарина.

«В Нижнем Новгороде есть звезда мирового хоккея – двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, который является главным тренером торпедовцев.

Но у Романа Борисовича Ротенберга – отличный тренерский штаб во главе с легендой мирового тренерского цеха Владимиром Юрзиновым.

Все матчи внимательно отслеживаются и анализируются профессионалами.

Посмотрите на состав команды – сегодня это великолепный сплав из опытных игроков и талантливой молодежи. За эту работу нужно благодарить селекционную службу», – считает Меньшов.

«Торпедо» дико не везет в серии со СКА: транжирит моменты, очень легко пропускает – и уже горит 0-3

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10 комментариев

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ФКСМ..ХКСЮ
Ротенберг конечно развивается, как тренер. А ведь не сказать, что у них состав намного круче конкурентов
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Stewee
Ответ mitos
На Тихонова легко балоны катить. Посмотрим, что сделает звезда при ноль три в серии со СКА...
...проиграет четвертую игру)
0
-2
-2
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Сергей Жарковский
Даже выдающийся Игорь Ларионов не протащит Торпедо с 0:3 в серии
0
0
0
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Highflyer
Состав СКА отличный сплав бабла с баблом
+6
-1
+5
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Алекс Я
Ответ Эдуард Тимашев
Как можно сравнивать человека который знает хоккей как никто! Который работал с выдающимися тренерами! И выскочку который просто захотел стать тренером благодаря финансовым ресурсам и поддержке сверху! Это бред!!!!!!
Он сравнивает их как тренеров.пока что они на одном уровне.
+1
-1
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Эдуард Тимашев
Как можно сравнивать человека который знает хоккей как никто! Который работал с выдающимися тренерами! И выскочку который просто захотел стать тренером благодаря финансовым ресурсам и поддержке сверху! Это бред!!!!!!
+5
-2
+3
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Алексей Иванов
Брагин остался?
0
0
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Igbin
А еще не стоит забывать о том, что на стороне Ротенберга может быть и сам Ларионов. Если бы не Ротенберг, Ларионов и не начал бы тренерскую деятельность. Именно Ротенберг вытащил Ларионова из США и пристроил его сразу в систему сборных. Ларионов ему обязан практически всем, если говорить именно о тренерской карьере "профессора". Так что их "противостояние" может иметь несколько специфический характер.
+2
-1
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mitos
На Тихонова легко балоны катить. Посмотрим, что сделает звезда при ноль три в серии со СКА...
+1
-2
-1
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Иван Цыбенко
чё-то не слышно негативных комментариев про ротенберга как вначале сезона, когда он стал главным тренером.
+1
-1
0
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