Комментатор Меньшов: «У «Торпедо» есть звезда мирового хоккея Ларионов, но у Ротенберга отличный штаб во главе Юрзиновым. Состав СКА – сплав опыта и молодежи»
Комментатор Алексей Меньшов сопоставил Игоря Ларионова и Романа Ротенберга.
СКА ведет 3-0 в серии с Торпедо во втором раунде Кубка Гагарина.
«В Нижнем Новгороде есть звезда мирового хоккея – двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, который является главным тренером торпедовцев.
Но у Романа Борисовича Ротенберга – отличный тренерский штаб во главе с легендой мирового тренерского цеха Владимиром Юрзиновым.
Все матчи внимательно отслеживаются и анализируются профессионалами.
Посмотрите на состав команды – сегодня это великолепный сплав из опытных игроков и талантливой молодежи. За эту работу нужно благодарить селекционную службу», – считает Меньшов.
«Торпедо» дико не везет в серии со СКА: транжирит моменты, очень легко пропускает – и уже горит 0-3
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