Комментатор Меньшов: «У «Торпедо» есть звезда мирового хоккея Ларионов, но у Ротенберга отличный штаб во главе Юрзиновым. Состав СКА – сплав опыта и молодежи»

Комментатор Алексей Меньшов сопоставил и .

СКА ведет 3-0 в серии с Торпедо во втором раунде Кубка Гагарина.

«В Нижнем Новгороде есть звезда мирового хоккея – двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, который является главным тренером торпедовцев.

Но у Романа Борисовича Ротенберга – отличный тренерский штаб во главе с легендой мирового тренерского цеха .

Все матчи внимательно отслеживаются и анализируются профессионалами.

Посмотрите на состав команды – сегодня это великолепный сплав из опытных игроков и талантливой молодежи. За эту работу нужно благодарить селекционную службу», – считает Меньшов.

«Торпедо» дико не везет в серии со СКА: транжирит моменты, очень легко пропускает – и уже горит 0-3