«Салават» не предложит Кадейкину новый контракт. Форвард интересен ряду клубов Востока («Чемпионат»)
«Салават Юлаев» не предложит новый контракт Александру Кадейкину.
Как сообщает «Чемпионат», нападающий выйдет на рынок свободных агентов.
По данным издания, интерес к Кадейкину проявляет ряд клубов Восточной конференции.
Срок контракта игрока с уфимской командой истекает 30 апреля.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кадейкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (13+26) очков. На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф.
Кадейкин играет за «Салават» с сезона-2018/19.
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