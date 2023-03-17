«Салават» не предложит Кадейкину новый контракт. Форвард интересен ряду клубов Востока («Чемпионат»)

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Александр Кадейкин Чемпионат.com Хоккей

«Салават Юлаев» не предложит новый контракт Александру Кадейкину.

Как сообщает «Чемпионат», нападающий выйдет на рынок свободных агентов.

По данным издания, интерес к Кадейкину проявляет ряд клубов Восточной конференции.

Срок контракта игрока с уфимской командой истекает 30 апреля.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кадейкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (13+26) очков. На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф.

Кадейкин играет за «Салават» с сезона-2018/19.

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9 комментариев

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mihany12
Имеющийся контракт не отработан, явная ошибка горе-менеджеров Уфы, платить хорошему, но весьма среднему игроку деньги как топовому … результат - выше головы на прыгнешь и лидерские качества отсутствуют
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Максим Викторович
Авангард и Ак Барс скорее всего!
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Игорь Гаранин
Ответ Roman Schmidt
З/п попросит не слабую.Игрок хороший.Думаю Аб и Ммг.Авангард не потянет,увы
Не думаю что Авангард не потянет,aМмг потянет таком случае.Смех . Где Омск и Магниты.Омск живёт хоккем и руководство это знает.Ягра потянет а Кадейкина,нет.Проснись ,Сосед.
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Cbj Fan
Может и правильно. В Салавате нужны перемены. Молодежь получила опыт, сейчас только добавить качественных легионеров. Ну и может Козлову более верить в Кареева нежели Ежова.
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neolag
Если честно Саша хороший игрок, но без хребта, не лидер и не тащер, важный момент не решит. Думаю будет идеален в 3 звене большой команды.
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Артур Медведев
Ответ Roman Schmidt
По Авто соглашусь,а Сибирь думаю для Кадейкина не вариант,при всём уважении к соседям
Но сезон он показал достойно, про то куда он пойдëт узнаем через некоторое время)
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Roman Schmidt
Ответ Артур Медведев
Я думаю также но добавлю 2 клуба, Сибирь или автомобилист
По Авто соглашусь,а Сибирь думаю для Кадейкина не вариант,при всём уважении к соседям
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Артур Медведев
Ответ Roman Schmidt
З/п попросит не слабую.Игрок хороший.Думаю Аб и Ммг.Авангард не потянет,увы
Я думаю также но добавлю 2 клуба, Сибирь или автомобилист
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Roman Schmidt
З/п попросит не слабую.Игрок хороший.Думаю Аб и Ммг.Авангард не потянет,увы
+2
-2
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