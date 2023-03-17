«Салават» не предложит Кадейкину новый контракт. Форвард интересен ряду клубов Востока («Чемпионат»)

« » не предложит новый контракт .

Как сообщает «Чемпионат», нападающий выйдет на рынок свободных агентов.

По данным издания, интерес к Кадейкину проявляет ряд клубов Восточной конференции.

Срок контракта игрока с уфимской командой истекает 30 апреля.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кадейкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (13+26) очков. На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф.

Кадейкин играет за «Салават» с сезона-2018/19.