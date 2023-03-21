Юдин о том, что Ларионов его «не знает»: «Наверное, из США было не видно российский хоккей, сборную – тут я побольше времени провел»

Теги СКА Торпедо суперлига России Сборная России по хоккею Андрей Козырев Игорь Ларионов Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин высказался о своем отношении к тому, что Игорь Ларионов его не знает.

«В серии СКА и «Торпедо» классный интересный хоккей сохранился и в Нижнем Новгороде, но Питер как раз убедительно показывает, за счет чего такие матчи выигрывают и почему в серии сейчас 3-0.

Штаб армейцев ошибки увидел, работу явно провел, вчера это все и поняли. У «Торпедо» бросков много, а толку мало, их на контратаках поймали и наказали. СКА в этой серии прибавляет, включается, ответку вот в меньшинстве забросил – кстати, Никишину это уверенности наверняка придаст.

И при этом систему игроки СКА не меняют, а вот у Нижнего большие вопросы, как дальше действовать, раз ни куча бросков хаотичных не помогает, ни семь удалений соперника. Времени на перестройку не так много, а упорно биться в ту же дверь, похоже, бесполезно.

Как отнесся к фразе Ларионова про то, что он меня не знает? Наверное, из США было не видно российский хоккей, сборную – тут я побольше времени провел. Но, если что, можно всегда у Козырева спросить, он расскажет», – сказал бывший тафгай и вице-чемпион мира в составе сборной России. 

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13 комментариев

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гузяка
Ответ цэсемьэр
страшно представить уровень той сборной, в которую позвали даже Юдина
Я, конечно, опечатался, 2002 год. Уровень был не особо, основные звезды - Сушинский, Прокопьев, Затонский, Афиногенов, Коваленко. Ну, Калинин, Рябыкин, Буцаев еще. Но до серебра доехали благодаря гениальной игре Соколова.
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banchik1
Ответ Igbin
А где все фанаты профессора? Почему не защищают своего кумира, как наперебой делали это еще пару дней назад?
Слишком жирный вброс.
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antistar-Z
Ответ цэсемьэр
страшно представить уровень той сборной, в которую позвали даже Юдина
Образно конечно, но играли по системе 1-1-3 (один в атаке, 3-4 страхуют). Даже финнов уделали. Но могли и выиграть, просто тогда у словаков приехали практически все их звёзды и команда была супер-мега-атакующей.
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Александр Филиппов
Вот и познакомились )
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antistar-Z
Ответ Igbin
А где все фанаты профессора? Почему не защищают своего кумира, как наперебой делали это еще пару дней назад?
От чего или кого его защищать? Ну не знакомы они и что? Ларионов его оскорбил что ли как-то? И теперь получает сатисфакцию?
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antistar-Z
Вспоминаю фотку - Юдина с Жириновским, в раздевалке, после одной из игр. Вот она говорит обо всем)))
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titov-and-trubach
Ответ Igbin
А где все фанаты профессора? Почему не защищают своего кумира, как наперебой делали это еще пару дней назад?
А чего его защищать? От Торпедо кто-то кубка Гагарина в этом году ждал или что? Я, к примеру, мечтаю, чтобы такой тренер работал в ЦСКА (или хотя бы тренер с похожими взглядами на хоккей), но у нас со времен Квартального одно и то же.
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цэсемьэр
Ответ гузяка
ну, серебро ЧМ-2022 имеет
страшно представить уровень той сборной, в которую позвали даже Юдина
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andy18
Ну так, к слову. Ларионов, прежде чем уехать в США и тут успел попылить не слабо. 4 ЧМ, 2 ОИ, КК 81 (8-1)
Привет "вице-чемпиону" мира ;)
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Igbin
А где все фанаты профессора? Почему не защищают своего кумира, как наперебой делали это еще пару дней назад?
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гузяка
Ответ Алексей Зуев
А он в сборной много играл?
ну, серебро ЧМ-2022 имеет
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Алексей Зуев
А он в сборной много играл?
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Дядя Федор Макларен
Не пропускает удары 😁
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