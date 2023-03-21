Юдин о том, что Ларионов его «не знает»: «Наверное, из США было не видно российский хоккей, сборную – тут я побольше времени провел»

высказался о своем отношении к тому, что Игорь Ларионов его не знает.

«В серии и « » классный интересный хоккей сохранился и в Нижнем Новгороде, но Питер как раз убедительно показывает, за счет чего такие матчи выигрывают и почему в серии сейчас 3-0.

Штаб армейцев ошибки увидел, работу явно провел, вчера это все и поняли. У « » бросков много, а толку мало, их на контратаках поймали и наказали. СКА в этой серии прибавляет, включается, ответку вот в меньшинстве забросил – кстати, Никишину это уверенности наверняка придаст.

И при этом систему игроки СКА не меняют, а вот у Нижнего большие вопросы, как дальше действовать, раз ни куча бросков хаотичных не помогает, ни семь удалений соперника. Времени на перестройку не так много, а упорно биться в ту же дверь, похоже, бесполезно.

Как отнесся к фразе Ларионова про то, что он меня не знает? Наверное, из США было не видно российский хоккей, сборную – тут я побольше времени провел. Но, если что, можно всегда у Козырева спросить, он расскажет», – сказал бывший тафгай и вице-чемпион мира в составе сборной России.