Ларионов о том, узнают ли его в метро: «Москва и Питер находятся в телефонах. У каждого есть свое занятие, 90% людей в телефонах»

объяснил, почему приехал на метро на матч со .

– Почему на матчи в Санкт‑Петербурге приезжали на метро? Хотели быть ближе к народу? В чем месседж?

– Я ездил на метро и в регулярном чемпионате. Дело в том, что я обычно приезжаю на матчи пораньше.

А все эти дорожные пробки, такси, автобусы могут сломать планы. Делаю свою рутину перед игрой, а на метро перемещаться удобно – это экономит время.

А еще дает возможность прогуляться и посмотреть, как живет Питер в подземелье.

– Как на вас реагирует народ в метро? Узнают?

– Сегодня что Москва, что Питер находятся в своих маленьких телефонах. И на это очень интересно посмотреть.

Практически у каждого есть свое занятие. 90% людей сидят в телефонах. И разницы между двумя городами я в этом смысле не увидел, – сказал главный тренер « ».