Ларионов о том, узнают ли его в метро: «Москва и Питер находятся в телефонах. У каждого есть свое занятие, 90% людей в телефонах»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов объяснил, почему приехал на метро на матч со СКА.

– Почему на матчи в Санкт‑Петербурге приезжали на метро? Хотели быть ближе к народу? В чем месседж?

– Я ездил на метро и в регулярном чемпионате. Дело в том, что я обычно приезжаю на матчи пораньше.

А все эти дорожные пробки, такси, автобусы могут сломать планы. Делаю свою рутину перед игрой, а на метро перемещаться удобно – это экономит время.

А еще дает возможность прогуляться и посмотреть, как живет Питер в подземелье.

– Как на вас реагирует народ в метро? Узнают?

– Сегодня что Москва, что Питер находятся в своих маленьких телефонах. И на это очень интересно посмотреть.

Практически у каждого есть свое занятие. 90% людей сидят в телефонах. И разницы между двумя городами я в этом смысле не увидел, – сказал главный тренер «Торпедо».

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6 комментариев

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ARAMIS777
Ответ Direct free kick
Как будто на западе не так же. В Бостоне на улицах репортёр не узнал Джерома Игинлу
Так я не удивлюсь этому.
Я и говорю,таковы реалии нашей современной жизни.
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lightrip
вот также год назад еду в метро, а тут Карпин с Онопко заходят, и спокойненько так встают у поджопников близ дверей
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maxoc
На Торпедо на метро пока не доедешь, только после постройки новой арены.
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Direct free kick
Реакция Ларика на его "успехи" ха ха https://sun9-8.userapi.com/impg/5vgHfssUjVAx7FeMZaQz16TthFY2utzO_o4u5g/A0CfGhzzqPQ.jpg?size=1033x668&quality=96&sign=592663ec0c2dde16fccfba6a9cd1ea34&type=album
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Direct free kick
Ответ ARAMIS777
Игорь Николаевич дело говорит. Всё так и есть. Таковы реалии нашей современной жизни. Плохо,что дети слишком много "сидят в телефонах". А играм на улице предпочитают времяпрепровождение в интернете. Сразу отвечу за себя.Я уже старенький и счастливое детство увы далёко.
Как будто на западе не так же. В Бостоне на улицах репортёр не узнал Джерома Игинлу
+1
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ARAMIS777
Игорь Николаевич дело говорит.
Всё так и есть.
Таковы реалии нашей современной жизни.
Плохо,что дети слишком много "сидят в телефонах".
А играм на улице предпочитают времяпрепровождение в интернете.
Сразу отвечу за себя.Я уже старенький и счастливое детство увы далёко.
+4
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