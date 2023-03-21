Ларионов о том, узнают ли его в метро: «Москва и Питер находятся в телефонах. У каждого есть свое занятие, 90% людей в телефонах»
Игорь Ларионов объяснил, почему приехал на метро на матч со СКА.
– Почему на матчи в Санкт‑Петербурге приезжали на метро? Хотели быть ближе к народу? В чем месседж?
– Я ездил на метро и в регулярном чемпионате. Дело в том, что я обычно приезжаю на матчи пораньше.
А все эти дорожные пробки, такси, автобусы могут сломать планы. Делаю свою рутину перед игрой, а на метро перемещаться удобно – это экономит время.
А еще дает возможность прогуляться и посмотреть, как живет Питер в подземелье.
– Как на вас реагирует народ в метро? Узнают?
– Сегодня что Москва, что Питер находятся в своих маленьких телефонах. И на это очень интересно посмотреть.
Практически у каждого есть свое занятие. 90% людей сидят в телефонах. И разницы между двумя городами я в этом смысле не увидел, – сказал главный тренер «Торпедо».
Я и говорю,таковы реалии нашей современной жизни.
Всё так и есть.
Таковы реалии нашей современной жизни.
Плохо,что дети слишком много "сидят в телефонах".
А играм на улице предпочитают времяпрепровождение в интернете.
Сразу отвечу за себя.Я уже старенький и счастливое детство увы далёко.