Малкин против «Оттавы»: 49-я передача в сезоне, 4 броска и 5 потерь за 23:43. У него 73 очка в 70 играх

Теги Питтсбург Оттава Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин сделал 49-ю передачу в сезоне в матче с «Оттавой».

Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (1:2). 

В активе 36-летнего форварда 73 (24+49) очка в 70 играх сезона. Малкину осталось сделать одну передачу, чтобы записать в актив 7-й сезон в карьере с 50+ ассистами. 

Сегодня Евгений (23:43 – максимальное время в сезоне, 4:16 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 5 потерь шайбы.

На точке вбрасывания выиграл 53% попыток (9 из 17). 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
askarik1992
Ответ AminO2
И этой передачей догнал легендарного Жана Беливо в бомбардирском рейтинге.
Бомбардир великий в топ 100 железно должен быть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
И этой передачей догнал легендарного Жана Беливо в бомбардирском рейтинге.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogent
Фергюсон творил в этом матче чудеса!!! Женя молодец, нужно ещё хотя бы 7 очков набрать(что бы было 80 очков), а в идеале бы ещё забить 6 шайб (что бы был тридцатник), в принципе ещё осталось сыграть 12 игр до конца регулярного сезона( нужен хотя бы 1 хет-трик и 3 гола в 11 играх)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий