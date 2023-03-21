Малкин против «Оттавы»: 49-я передача в сезоне, 4 броска и 5 потерь за 23:43. У него 73 очка в 70 играх

сделал 49-ю передачу в сезоне в матче с «Оттавой».

Форвард « » ассистировал Рикарду Ракеллю при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата с «Сенаторс» (1:2).

В активе 36-летнего форварда 73 (24+49) очка в 70 играх сезона. Малкину осталось сделать одну передачу, чтобы записать в актив 7-й сезон в карьере с 50+ ассистами.

Сегодня Евгений (23:43 – максимальное время в сезоне, 4:16 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 5 потерь шайбы.

На точке вбрасывания выиграл 53% попыток (9 из 17).