Малкин против «Оттавы»: 49-я передача в сезоне, 4 броска и 5 потерь за 23:43. У него 73 очка в 70 играх
Евгений Малкин сделал 49-ю передачу в сезоне в матче с «Оттавой».
Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (1:2).
В активе 36-летнего форварда 73 (24+49) очка в 70 играх сезона. Малкину осталось сделать одну передачу, чтобы записать в актив 7-й сезон в карьере с 50+ ассистами.
Сегодня Евгений (23:43 – максимальное время в сезоне, 4:16 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 5 потерь шайбы.
На точке вбрасывания выиграл 53% попыток (9 из 17).
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