«Химик» Гришина впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Петрова. Тренер ушел из «Спартака» по ходу сезона КХЛ

Теги Спартак Химик Воскресенск КХЛ ВХЛ Кубок Петрова Игорь Гришин Хоккей

«Химик» вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ впервые истории.

Команда под руководством Игоря Гришина победила «Зауралье» (2:1 ОТ) в пятом матче второго раунда Кубка Петрова и выиграла серию со счетом 4-1.

В первом раунде турнира клуб из Воскресенска обыграл «Тамбов» со счетом 4-2 в серии.

«Химик» занял девятое место по итогам регулярного чемпионата ВХЛ.

Гришин, возглавляющий команду, тренировал «Спартак» в КХЛ в этом сезоне, но в начале февраля московский клуб сообщил об уходе тренера со своей должности по собственному желанию.

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