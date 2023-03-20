«Химик» Гришина впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Петрова. Тренер ушел из «Спартака» по ходу сезона КХЛ
«Химик» вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ впервые истории.
Команда под руководством Игоря Гришина победила «Зауралье» (2:1 ОТ) в пятом матче второго раунда Кубка Петрова и выиграла серию со счетом 4-1.
В первом раунде турнира клуб из Воскресенска обыграл «Тамбов» со счетом 4-2 в серии.
«Химик» занял девятое место по итогам регулярного чемпионата ВХЛ.
Гришин, возглавляющий команду, тренировал «Спартак» в КХЛ в этом сезоне, но в начале февраля московский клуб сообщил об уходе тренера со своей должности по собственному желанию.
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