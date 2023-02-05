Игорь Гришин: «Благодарен руководству «Спартака» за шанс поработать в КХЛ. Рад продолжить работу с молодежью клуба»
Игорь Гришин заявил, что благодарен руководству «Спартака».
Сегодня стало известно об уходе 56-летнего специалиста с поста главного тренера клуба. Он вернется в «Химик» – фарм «Спартака» в ВХЛ.
«Я благодарен руководству «Спартака» за возможность поработать на самом высоком уровне, в команде КХЛ.
Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал команду. И, конечно, от всей души благодарю наш коллектив, игроков, тренеров, персонал и менеджеров.
В «Спартаке» много молодых талантливых ребят, и я рад продолжить работу с ними в системе клуба», – сказал Гришин.
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