Панюков о поражении от «Адмирала»: «Ак Барс» создал достаточно моментов – не хватило точного броска. Необходимо гнуть свою линию в следующем матче»
Кирилл Панюков высказался о поражении от «Адмирала».
«Ак Барс» уступил команде из Владивостока в овертайме (0:1 ОТ, 2-1 в серии) в третьем матче серии Кубка Гагарина.
– Чего не хватило для победы?
– Не хватило хладнокровия, спокойствия при завершении. Не хватило точного броска, может, где-то надо было сыграть на паузе.
Считаю, мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить. Необходимо гнуть свою линию в следующем матче, реализовывать моменты.
– Согласны, что значительную работу проделали вратари?
– Конечно, каждый настраивается на эти матчи, выкладывается по полной.
– Чем сегодняшний матч отличался от игр в Казани?
– Особых отличий не было. Просто в Казани нам удалось реализовать свои моменты, а здесь – нет. Отсюда такой результат, – сказал нападающий «Ак Барса».
🤦♂️73 минуты без голов во Владивостоке (но игра была отличная)! «Адмирал» забрал у «Ак Барса» первую победу
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