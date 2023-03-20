Панюков о поражении от «Адмирала»: «Ак Барс» создал достаточно моментов – не хватило точного броска. Необходимо гнуть свою линию в следующем матче»

высказался о поражении от « ».

«Ак Барс» уступил команде из Владивостока в овертайме (0:1 ОТ, 2-1 в серии) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

– Чего не хватило для победы?

– Не хватило хладнокровия, спокойствия при завершении. Не хватило точного броска, может, где-то надо было сыграть на паузе.

Считаю, мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить. Необходимо гнуть свою линию в следующем матче, реализовывать моменты.

– Согласны, что значительную работу проделали вратари?

– Конечно, каждый настраивается на эти матчи, выкладывается по полной.

– Чем сегодняшний матч отличался от игр в Казани?

– Особых отличий не было. Просто в Казани нам удалось реализовать свои моменты, а здесь – нет. Отсюда такой результат, – сказал нападающий «Ак Барса».

🤦‍♂️73 минуты без голов во Владивостоке (но игра была отличная)! «Адмирал» забрал у «Ак Барса» первую победу