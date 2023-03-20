Билялетдинов о поражении от «Адмирала»: «Вратари здорово играли. Один бросок решил весь исход матча»
Зинэтула Билялетдинов оценил игру вратарей в матче «Ак Барса» с «Адмиралом» (0:1 ОТ, 2-1).
«Непростая игра – и для нас, и для соперника. Видите, случай такой… Один бросок решил весь исход матча.
Можно ли назвать игру дуэлью вратарей? Соглашусь, что вратари играли очень здорово сегодня, здорово играли. И Тимур [Билялов], и у соперника вратарь играл очень здорово, поэтому я соглашусь.
Сегодняшнее большинство? Да, конечно, мы не использовали свой шанс, так скажем. Соперник играл хорошо, достаточно хорошо оборонялся и не дал нам этой возможности.
В третьем периоде не хватило сил? Почему не хватило. Мы в овертайме-то неплохо играли, по-моему. У нас было достаточно хороших моментов. Нельзя сбрасывать со счетов, что соперник играл неплохо», – сказал главный тренер «Ак Барса».
Пёс живёт среди котят!
Билл кормил его из миски,
Купал в корыте через день,
Смотрел на радостные визги,
Но в шкафу держал ремень!
Не доехал пёс до двери,
Не добежал пёс до ворот!
Из-за пса одни потери -
«Видать пёс не патриот»!
Допив для храбрости из кружки,
Билл искупал его в речушке!
Собачку камушек на дне
Крепко держит на ремне!
Ибо этот матч выиграл вратарь Адмирала в одиночку. Но такое бывает раз в месяц.
И дай бог , чтобы в этом году тоже...
Ну а тебе ещё раз спасибо за Сочи 2014 , Коуч...