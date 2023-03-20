Билялетдинов о поражении от «Адмирала»: «Вратари здорово играли. Один бросок решил весь исход матча»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Тимур Билялов Чемпионат.com Хоккей

Зинэтула Билялетдинов оценил игру вратарей в матче «Ак Барса» с «Адмиралом» (0:1 ОТ, 2-1).

«Непростая игра – и для нас, и для соперника. Видите, случай такой… Один бросок решил весь исход матча.

Можно ли назвать игру дуэлью вратарей? Соглашусь, что вратари играли очень здорово сегодня, здорово играли. И Тимур [Билялов], и у соперника вратарь играл очень здорово, поэтому я соглашусь.

Сегодняшнее большинство? Да, конечно, мы не использовали свой шанс, так скажем. Соперник играл хорошо, достаточно хорошо оборонялся и не дал нам этой возможности.

В третьем периоде не хватило сил? Почему не хватило. Мы в овертайме-то неплохо играли, по-моему. У нас было достаточно хороших моментов. Нельзя сбрасывать со счетов, что соперник играл неплохо», – сказал главный тренер «Ак Барса».

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клюшкачел
А в Казане говорят,
Пёс живёт среди котят!
Билл кормил его из миски,
Купал в корыте через день,
Смотрел на радостные визги,
Но в шкафу держал ремень!
Не доехал пёс до двери,
Не добежал пёс до ворот!
Из-за пса одни потери -
«Видать пёс не патриот»!
Допив для храбрости из кружки,
Билл искупал его в речушке!
Собачку камушек на дне
Крепко держит на ремне!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dok.Polet
Ответ v3
Я почти уверен что следующая игра пойдёт совсем по другому сюжету. Будет много голов как со стороны АкБарса так и со стороны Адмирала. Ибо этот матч выиграл вратарь Адмирала в одиночку. Но такое бывает раз в месяц.
А тоже надеюсь на шайбы в следующем матче, только со стороны Ак Барса. Но тут нужно исходить из того у кого сколько сил. Морячки изрядно выложились, хотя на их стороне раж и родные стены. А вообще у нас было 4 матча без поражений, пора было одно понести, чтобы брать четыре.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ srs
Удастся ли Локомотиву и барсам пробить дырку в пузе вратарей соперничащих сторон? Интрига! Ох. У ЦСКА ведь вообще казалось бы третий по силе кипер в нынешнем АБ в удачные дни, но...
А у Адмирала ни одно из звеньев в основу барсов не пройдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ Dok.Polet
Вратари конечно здорово играли, как впрочем и в прошлом матче. Только вот с реализацией у нас не очень вышло, как и в прошлой игре и это настораживает. У Воронка и Сафона две игры по пару моментов, а шайба не идет, так же как и у Раду и Стаса. Нужно что-то по креативнее против таких вратарей. Да и тренер вратарей должен хорошенько разобрать все стороны Серебрякова, его минусы, чтобы в следующей игре столько возможностей не упускать. Как мне показалось плохо закрываем ему видимость и бросаем в основном в открытую, на силу.
Удастся ли Локомотиву и барсам пробить дырку в пузе вратарей соперничащих сторон? Интрига! Ох. У ЦСКА ведь вообще казалось бы третий по силе кипер в нынешнем АБ в удачные дни, но...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v3
Ответ Dok.Polet
Вратари конечно здорово играли, как впрочем и в прошлом матче. Только вот с реализацией у нас не очень вышло, как и в прошлой игре и это настораживает. У Воронка и Сафона две игры по пару моментов, а шайба не идет, так же как и у Раду и Стаса. Нужно что-то по креативнее против таких вратарей. Да и тренер вратарей должен хорошенько разобрать все стороны Серебрякова, его минусы, чтобы в следующей игре столько возможностей не упускать. Как мне показалось плохо закрываем ему видимость и бросаем в основном в открытую, на силу.
Я почти уверен что следующая игра пойдёт совсем по другому сюжету. Будет много голов как со стороны АкБарса так и со стороны Адмирала.
Ибо этот матч выиграл вратарь Адмирала в одиночку. Но такое бывает раз в месяц.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Ответ srs
План Седого не сработал, соперник сам себе не забил
Конечно в регулярке не стоило тошниловку устраивать с 2:1 матчами. Нужно было забивать в двузначных значениях. Билл конечно вообще за 1:0, но так уже не проходит. Уровень исполнителей по лиге ниже нижайшего предела. Что мы хотим когда Петров в состав топ-бюджета попадает, а уж если ещё и впервые два звена...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рузалия Лакербая
Ответ xa-xa
Ты о чем 🤡
О том что ты не мужик.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xa-xa
Ответ Рузалия Лакербая
Комментарий удален модератором
Ты о чем 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dok.Polet
Вратари конечно здорово играли, как впрочем и в прошлом матче. Только вот с реализацией у нас не очень вышло, как и в прошлой игре и это настораживает. У Воронка и Сафона две игры по пару моментов, а шайба не идет, так же как и у Раду и Стаса. Нужно что-то по креативнее против таких вратарей. Да и тренер вратарей должен хорошенько разобрать все стороны Серебрякова, его минусы, чтобы в следующей игре столько возможностей не упускать. Как мне показалось плохо закрываем ему видимость и бросаем в основном в открытую, на силу.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рузалия Лакербая
Ответ xa-xa
Зин а Мозякин всё-таки доехал до ворот. И дай бог , чтобы в этом году тоже... Ну а тебе ещё раз спасибо за Сочи 2014 , Коуч...
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рузалия Лакербая
Ответ АК БАРС АЛГА
Очень мудро ответил ЗХБ желаю вам победить следующие игры .
+++
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tina
Ответ АК БАРС АЛГА
Очень мудро ответил ЗХБ желаю вам победить следующие игры .
✊🤝
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
План Седого не сработал, соперник сам себе не забил
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xa-xa
Зин а Мозякин всё-таки доехал до ворот.
И дай бог , чтобы в этом году тоже...
Ну а тебе ещё раз спасибо за Сочи 2014 , Коуч...
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Харьков
Моряки красавцы! с тяжелой победой! Теперь топим за нижегородцев.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Таран
Ответ wolf 100
ак барс сегодня играл спустя рукава,расхлябанно,радулов еле ноги волочил,не узнал команду,как после гулянки какой то ,да соберитесь же,тренерам втык,не умеете команду настроить,
про двух брёвен забыл Дима, и вадик
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolf 100
ак барс сегодня играл спустя рукава,расхлябанно,радулов еле ноги волочил,не узнал команду,как после гулянки какой то ,да соберитесь же,тренерам втык,не умеете команду настроить,
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АК БАРС АЛГА
Очень мудро ответил ЗХБ желаю вам победить следующие игры .
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий