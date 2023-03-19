Никитин после 2:3 от ЦСКА: «Мы неплохо играем. Парни должны поверить в себя. Нужно, чтобы у них самолюбие взъелось»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Никитин считает, что игроки «Локомотива» должны поверить в себя.

Тренер высказался после поражения от ЦСКА (2:3, 0-2 в серии) в матче плей-офф Кубка Гагарина.

«Я думаю, что все игры одинаковые, вне зависимости от счета. Сильнее будем. Я согласен, что когда реализовываются моменты, появляется уверенность, а у соперника – неуверенность.

Говорят, нужно хладнокровие. По мне – надо поверить в себя. Самолюбие должно взъесться. Мы неплохо играем. Парни должны поверить в себя.

Мы начали не сейчас работать. В прошлом сезоне, в этом чемпионате мы работаем над ментальностью. Мы верим в своих парней. Нужно, чтобы у них самолюбие взъелось, нужно поверить в себя. Нет ничего невозможного.

Большинство? Я не думаю, что проблема в звеньях. Здесь нужно сыграть интуитивно, а мы думаем, правильно ли играем или нет.

Серийные голы? Не нужно искать оправдание. Игроки не теряются, все наши парни проходили через эти ситуации. Я думаю, что прошло время, чтобы пройти окончательно.

Ротация? Понимаем, что серия будет тяжелая. Стараемся всех ребят задействовать. Мы не делаем виноватых в поражениях ребят, мы не выделяем никого при победах. Это командный вид спорта. Если будут изменения, то это связано с повреждениями или с ротацией», – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» перебросал ЦСКА 42:17 во втором матче серии, но проиграл 2:3

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13 комментариев

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Pavlik76
депутата уберите #21 он просто не знает, что делать с шайбой. да и всю прошлую конюшну нужно убрать и дать шанс молодым, точно хуже не будет!!!
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Отари Церцвадзе
Рафикова большой привет. Из него может получиться хороший охранник пострадавших. Стоял и смотрел на Плотникова. А на команду х... Положил. Это его вина что гол пропустили. И ещё. Тренерам Локомотива. Подскажите игрокам своих что от шайбу надо избавляться любим путем и не заигрыватсья в своей зоне. Это про Березкине. Он привёз первый гол.
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_Абырвалг_
У Никитина -команда бегунков . Куда бегут , чего бегут.? Не мастерства , не мысли не обыграть один в один защитника, не бросить точно по воротам. Это не шорт-трек , а хоккей !
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Кеша
Ответ loko 07.09.
Если защитник защищает нападающего, а не ворота и вратаря. ( Я про вторую шайбу и Рафикова). О чем речь . Люди ментальности не готовы к серьезной игре.
Будем надеяться , что родные стены помогут. И болельщики погонят команду отдать все силы за победу. Думаю в команде будет собрание. Все взвесят , поговорят.
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LokoYarik
Ответ loko 07.09.
Если защитник защищает нападающего, а не ворота и вратаря. ( Я про вторую шайбу и Рафикова). О чем речь . Люди ментальности не готовы к серьезной игре.
Согласен с Вами….Пока Рафиков спрашивал как у Сережи здоровье,Дитц сделал свое дело….даже детей в 5 лет учат,не слышишь свистка-играй…
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-Sonic-
Ответ loko 07.09.
Если защитник защищает нападающего, а не ворота и вратаря. ( Я про вторую шайбу и Рафикова). О чем речь . Люди ментальности не готовы к серьезной игре.
согласен, ключевой момент
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loko 07.09.
Ответ wolkov
хватит ставить осипова в состав по блату. убери коршка, который просто НУЛИЩЕ. а корешу андронову своемк скажи, что он не за коней уже играет, а против
Про Андронова в точку . Засланец однозначно.
+1
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loko 07.09.
Ответ Кеша
Обидно проигрывать после 2:0. Может проблема в психологии . Я верил , что Локомотив поборется . Многие комментарии были в поддержку Локо . Но чего-то не хватает . Какого-то фарта . Понятно , что состав ЦСКА немного сильнее . Но это не оправдание в плей офф . Северсталь со своим составом билась на равных . Мотивация сильная штука .
Если защитник защищает нападающего, а не ворота и вратаря. ( Я про вторую шайбу и Рафикова). О чем речь . Люди ментальности не готовы к серьезной игре.
+4
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+4
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wolf 100
локомотив бьется как рыба об лед,нет комбинаций,нет трафика перед вратарем,и передерживают шайбу,когда надо бросать,особенно в большинстве,я бы не сказал что рейдеборн -вратарь цска уж надежный голкипер,пропускает как все ,так что играть надо с хитрецой,и на больших скоростях,в пас,удачи локомотиву и побед
+3
0
+3
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Кеша
Обидно проигрывать после 2:0. Может проблема в психологии . Я верил , что Локомотив поборется . Многие комментарии были в поддержку Локо . Но чего-то не хватает . Какого-то фарта . Понятно , что состав ЦСКА немного сильнее . Но это не оправдание в плей офф . Северсталь со своим составом билась на равных . Мотивация сильная штука .
+3
0
+3
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_Абырвалг_
"Серия будет тяжелая" - Ах-ха-ха. Когда в команде - "броуновское движение" и нет МАСТЕРОВ - бросают по воротам ,ради броска. С такой " игрой" должны были отлететь от Динамо, или Северстали уже в 1/8 финала !
+2
-1
+1
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wolkov
хватит ставить осипова в состав по блату. убери коршка, который просто НУЛИЩЕ. а корешу андронову своемк скажи, что он не за коней уже играет, а против
+13
-1
+12
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Serg13s
Второй матч подряд преимущество по броскам 2-3 раза, так нельзя! Каюмов сегодня перебил всех игроков ЦСКА, в ворота не попал. Про Шалунова вообще молчу вместе с Андроновом делают продарки бывшему клубу
+9
0
+9
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