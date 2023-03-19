Никитин после 2:3 от ЦСКА: «Мы неплохо играем. Парни должны поверить в себя. Нужно, чтобы у них самолюбие взъелось»

считает, что игроки «Локомотива» должны поверить в себя.

Тренер высказался после поражения от ЦСКА (2:3, 0-2 в серии) в матче плей-офф Кубка Гагарина.

«Я думаю, что все игры одинаковые, вне зависимости от счета. Сильнее будем. Я согласен, что когда реализовываются моменты, появляется уверенность, а у соперника – неуверенность.

Говорят, нужно хладнокровие. По мне – надо поверить в себя. Самолюбие должно взъесться. Мы неплохо играем. Парни должны поверить в себя.

Мы начали не сейчас работать. В прошлом сезоне, в этом чемпионате мы работаем над ментальностью. Мы верим в своих парней. Нужно, чтобы у них самолюбие взъелось, нужно поверить в себя. Нет ничего невозможного.

Большинство? Я не думаю, что проблема в звеньях. Здесь нужно сыграть интуитивно, а мы думаем, правильно ли играем или нет.

Серийные голы? Не нужно искать оправдание. Игроки не теряются, все наши парни проходили через эти ситуации. Я думаю, что прошло время, чтобы пройти окончательно.

Ротация? Понимаем, что серия будет тяжелая. Стараемся всех ребят задействовать. Мы не делаем виноватых в поражениях ребят, мы не выделяем никого при победах. Это командный вид спорта. Если будут изменения, то это связано с повреждениями или с ротацией», – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» перебросал ЦСКА 42:17 во втором матче серии, но проиграл 2:3