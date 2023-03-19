ЦСКА повел 2-0 в серии с «Локомотивом». Клуб отыгрался с 0:2 и выиграл второй матч 3:2

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Максим Мамин Даррен Дитц Хоккей

ЦСКА повел 2-0 в серии с «Локомотивом» во втором раунде Кубка Гагарина.

Московский клуб одержал волевую победу во втором матче серии со счетом 3:2.

К 33-й минуте игры команда тренера Сергея Федорова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

ЦСКА сравнял счет благодаря голам Максима Мамина и Даррена Дитца.

Решающую шайбу забросил Михаил Григоренко.

Клуб из Москвы, таким образом, одержал две победы дома в серии. 21 марта команды сыграют в Ярославле.

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10 комментариев

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_Абырвалг_
Ну вот и все . Локомотив , дай боже одну игру зацепит . Давление без мастеров , которые умеют завершать , это ничто . А в Л окомотиве с этим проблемы. Б егунки есть, а МАСТЕРОВ нет. В 1/8 случайно попали на Витязь - самую слабую команду в плей -офф, да еще с задолженностью по зарплате (Торпедо в концовке чемпионата недоработало и отдало 3 место ).Если бы команда Никитина попала бы на Динамо, или на Северсталь в 1/8 финала , то сейчас бы уже тратили халявные бабосы на БАЛИ , Каймановых,Сейшельских и в прочих прекрасных местах !
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Евгений Солонинкин
Ответ *BG*
Не расслабляемся. Локомотив дома играет сильнее и лучше. Где-то им пока и не везет. Нужно добавлять в атаке. 30 бросков в створ ворот за 2 игры - это не есть хорошо. Но реализация на уровне. И это здорово!
Будто проигранный финал ЦСКА - Авангард посмотрел, когда тренировал Никитин, такое же давление и куча "беспонтовых" бросков, и комментарии о невезении после
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Евгений Солонинкин
Ответ *BG*
Не расслабляемся. Локомотив дома играет сильнее и лучше. Где-то им пока и не везет. Нужно добавлять в атаке. 30 бросков в створ ворот за 2 игры - это не есть хорошо. Но реализация на уровне. И это здорово!
Никитин "натренировал" классические рельсы, по которым раньше бегал ЦСКА, с кучей бросков ради броска, безумной физикой - "перебегаем, передавим", но помимо невезения сам садится по физике.
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Ыжык
Локо как роботы, предсказуемы и не могут отступить от программы. А ЦСКА играет с запасом
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alklimov2018
Поражение целиком тренерское.
Неожиданно для команд Никитина Локомотив вчистую проиграл собственный пятак.
И что у Локомотива с большинством? Подготовленных бросков совершенно нет - покатают и пуляют наобум, когда на пятаке 5-6 человек шайбе-то куда идти?
Я уже не говорю о корректировках во время матча.
Ну или... Федоров гений.:) ЦСКА делает ровно столько, сколько нужно для победы.
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Hola Hola
А сколько надежд было на этот ПО после первой пары матчей. По итогу, что в первом раунде прошли почти все, кто должен был, что во втором во всех четырех сериях 2-0 в пользу фаворитов. Не думаю, конечно, что все противостояния со счетом 4-0 закончатся, но пока все предсказуемо донельзя.
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gloosen
Разница в классе налицо. Составы почти равные. Первую игру ярики должны были брать железно, сегодня просто подарили победу. А по итогу 0-2 вместо 2-0. Собственно, в этом и есть разница в классе и опыте, хотя бы опыте знания, сколько весит КГ
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*BG*
Не расслабляемся. Локомотив дома играет сильнее и лучше. Где-то им пока и не везет. Нужно добавлять в атаке. 30 бросков в створ ворот за 2 игры - это не есть хорошо. Но реализация на уровне. И это здорово!
+4
-1
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Винтовка_Латыпова
Никитин - не тренер. Повести 2:0 и отдать шайбу и инициативу.. Гениальная тактика, браво! Нет "яиц" у команды
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-2
+11
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1905vb
Нашла коса на камень! Ярославль 0:2 не совсем достоин!
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-2
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