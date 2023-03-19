ЦСКА повел 2-0 в серии с «Локомотивом». Клуб отыгрался с 0:2 и выиграл второй матч 3:2

повел 2-0 в серии с « » во втором раунде Кубка Гагарина.

Московский клуб одержал волевую победу во втором матче серии со счетом 3:2.

К 33-й минуте игры команда тренера уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

ЦСКА сравнял счет благодаря голам и Даррена Дитца.

Решающую шайбу забросил .

Клуб из Москвы, таким образом, одержал две победы дома в серии. 21 марта команды сыграют в Ярославле.