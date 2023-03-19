ЦСКА повел 2-0 в серии с «Локомотивом». Клуб отыгрался с 0:2 и выиграл второй матч 3:2
ЦСКА повел 2-0 в серии с «Локомотивом» во втором раунде Кубка Гагарина.
Московский клуб одержал волевую победу во втором матче серии со счетом 3:2.
К 33-й минуте игры команда тренера Сергея Федорова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.
ЦСКА сравнял счет благодаря голам Максима Мамина и Даррена Дитца.
Решающую шайбу забросил Михаил Григоренко.
Клуб из Москвы, таким образом, одержал две победы дома в серии. 21 марта команды сыграют в Ярославле.
Неожиданно для команд Никитина Локомотив вчистую проиграл собственный пятак.
И что у Локомотива с большинством? Подготовленных бросков совершенно нет - покатают и пуляют наобум, когда на пятаке 5-6 человек шайбе-то куда идти?
Я уже не говорю о корректировках во время матча.
Ну или... Федоров гений.:) ЦСКА делает ровно столько, сколько нужно для победы.