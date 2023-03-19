Воробьев о 3:4 от «Авангарда»: «В первом периоде неудачно пропустили, но потом вытаскивали игру. Сами себе привезли гол, поэтому такой результат»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Владимир Ткачев 1995 Чемпионат.com Джош Керри Хоккей

Илья Воробьев считает, что «Авангард» вернулся к системе Боба Хартли.

Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча Кубка Гагарина с омским клубом (3:4, 0-2 в серии).

«В такой же ситуации мы были в прошлом году. Не имеем права удаляться в средней зоне за перенос клюшки и давать сопернику шанс. В первом периоде неудачно пропустили, но потом вытаскивали игру и здесь сами себе привезли гол. Поэтому такой результат.

Слабое начало, как и в прошлом матче? Я бы не сказал, что оно было слабым. Мы сделали свои ошибки, пропустили голы. По игре нельзя ошибаться и привозить свои голы.

Удаление Керри лишает его шансов на место в составе в следующих матчах? Будем думать. Действительно ужасное удаление.

Кто будет в воротах в следующем матче? Пока не знаем. Посмотрим по состоянию ребят – одного и второго. Тогда и будем принимать решение.

Насколько «Авангард» отличается от своей прошлогодней версии? Мое мнение, что они вернулись к [системе] Хартли. Ткачев добавился. Мастеровитый игрок, который решает очень многое. В сезоне они так не играли, но сейчас играют больше как при Хартли.

Внушает ли камбэк оптимизм? Оптимизм есть. Он должен быть у меня неугасающим в любой ситуации. И он есть», – сказал главный тренер «Металлурга».

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6 комментариев

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Shnur
Да уж, Карри схватил глупейшее удаление в самый неподходящий момент... Пора домой ехать ему
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чайка.
Ответ Персональные данные Номер 67327384
По той же причине по которой сегодня Кошана выпустили
Логики нет в ваших словах.. сегодня Кошан сменил канадца после 3 пропущенных, Мишуров не сменил Демченко после таких же 3 пропущенных
+1
0
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ чайка.
Зачем?
По той же причине по которой сегодня Кошана выпустили
+1
-3
-2
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Серёга Ф
Ткачев лучший.
+5
0
+5
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чайка.
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Думаю, в Челябинской обл. Мишурову все-таки придется вступить в игру
Зачем?
+1
0
+1
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Персональные данные Номер 67327384
Думаю, в Челябинской обл. Мишурову все-таки придется вступить в игру
+1
-2
-1
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