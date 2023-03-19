Воробьев о 3:4 от «Авангарда»: «В первом периоде неудачно пропустили, но потом вытаскивали игру. Сами себе привезли гол, поэтому такой результат»

считает, что «Авангард» вернулся к системе Боба Хартли.

Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча Кубка Гагарина с омским клубом (3:4, 0-2 в серии).

«В такой же ситуации мы были в прошлом году. Не имеем права удаляться в средней зоне за перенос клюшки и давать сопернику шанс. В первом периоде неудачно пропустили, но потом вытаскивали игру и здесь сами себе привезли гол. Поэтому такой результат.

Слабое начало, как и в прошлом матче? Я бы не сказал, что оно было слабым. Мы сделали свои ошибки, пропустили голы. По игре нельзя ошибаться и привозить свои голы.

Удаление Керри лишает его шансов на место в составе в следующих матчах? Будем думать. Действительно ужасное удаление.

Кто будет в воротах в следующем матче? Пока не знаем. Посмотрим по состоянию ребят – одного и второго. Тогда и будем принимать решение.

Насколько «Авангард» отличается от своей прошлогодней версии? Мое мнение, что они вернулись к [системе] Хартли. Ткачев добавился. Мастеровитый игрок, который решает очень многое. В сезоне они так не играли, но сейчас играют больше как при .

Внушает ли камбэк оптимизм? Оптимизм есть. Он должен быть у меня неугасающим в любой ситуации. И он есть», – сказал главный тренер « ».