Михаил Кравец: «Камбэк «Металлурга» пойдет на пользу «Авангарду». Ни с одной командой нельзя выключаться. Слава богу, что выиграли»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец считает, что камбэк «Металлурга» пойдет на пользу «Авангарду».

Главный тренер омского клуба прокомментировал победу во втором матче серии плей-офф (4:3, 2-0). 

«Авангард» вел 3:0 после первого периода, но к 45-й минуте «Металлург» сравнял счет. Клуб из Омска вырвал победу благодаря голу Рида Буше на 48-й минуте.

«Ребята сегодня боролись, выкладывались на 200%. Рады, что победили. Завтра – день восстановления, отдыха, подготовки. Думаю, что в Магнитогорске будут такие же сложные игры.

Что произошло после 3:0? Слава богу, что выиграли, что при счете 3:3 нашли энергию, силы, выносливость и мастерство, чтобы победить. Остальное посмотрим, проанализируем. Я думаю, что этот возврат «Магнитки» пойдет нам на пользу, в нашу копилочку. Ни с одной командой нельзя выключаться, нельзя играть неправильно. Нужно правильно делать всю свою работу от первой и до последней смены.

Игра четвертого звена? Когда любое звено может забить, любое звено может принести пользу, это важно – тогда приходят победы. Если все четыре звена настроены на это, то и результат будет положительным.

Насколько психологически важно одержать победу после камбэка «Магнитки»? Психология – основной момент, я считаю, в спорте, да и в жизни. Это плюс для нас и нашей головы. Победа дает возможность провести время с семьей в хорошем настроении. Голова не забита грустными мыслями. Ты делаешь выводы и спокойно готовишься к следующей игре.

Естественно, мы не думали, что будет 3:0. Но мы всегда настраиваемся, чтобы первый период был агрессивный, активный, чтобы ребята доводили шайбу до ворот, играли в той зоне. С другой стороны, мы просим, чтобы и второй период был такой же. Важно, что забили и что использовали.

Есть ли планы освежить линию обороны и сыграть в четыре пары защитников? На данном этапе таких мыслей нет, потому что, я считаю, ребята отлично выдерживают все. Подготовлены они хорошо. Когда защитники играют в три пары, мне кажется, это лучше – они в тонусе все время. После этого игра от защитников идет качественнее», – сказал главный тренер «Авангарда».

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7 комментариев

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Александр Невский
В Магнитке возьмёт Авангард одну игру а в Омске прихлопнет этот фейк команду Магнитогорск. и будет весь Магнитогорск делать кассу магазину красное белое.
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The next One
При Хартли такая фора это похороны для соперника.
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Egor Tarasov
Ответ Габорик
А какая задача ставится перед Якуповым? Два матча абсолютно тупой беготни, с кучей потерь и, что немаловажно, вся эта суета обособленно от Телегина и Дергачева. Те медленнее и не успевают за этим хаосом, а по итогу третье звено выпадает. И что с Киселевичем, ибо Витя ну это Омский привоз :)
2 матча? не года?
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Hell-On Earth
Ответ Габорик
А какая задача ставится перед Якуповым? Два матча абсолютно тупой беготни, с кучей потерь и, что немаловажно, вся эта суета обособленно от Телегина и Дергачева. Те медленнее и не успевают за этим хаосом, а по итогу третье звено выпадает. И что с Киселевичем, ибо Витя ну это Омский привоз :)
Киселевич травма очевидно. Иначе вы думаете Кравец такой Д, будет ставить Сведберга в основе?
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Александр Невский
Ерунда полная Авангард играет с запасом процентов 150 , вот увидите какая игра будет в Магнитогорске.
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Слава Лукашев
Ответ Габорик
А какая задача ставится перед Якуповым? Два матча абсолютно тупой беготни, с кучей потерь и, что немаловажно, вся эта суета обособленно от Телегина и Дергачева. Те медленнее и не успевают за этим хаосом, а по итогу третье звено выпадает. И что с Киселевичем, ибо Витя ну это Омский привоз :)
Мне кажется про Витю и Киселевича, это как про "Шило на Мыло". Но Витя в отличии от мыла в случае надобности хотя бы кулаком в морду дать от души может.
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Габорик
А какая задача ставится перед Якуповым? Два матча абсолютно тупой беготни, с кучей потерь и, что немаловажно, вся эта суета обособленно от Телегина и Дергачева. Те медленнее и не успевают за этим хаосом, а по итогу третье звено выпадает.

И что с Киселевичем, ибо Витя ну это Омский привоз :)
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