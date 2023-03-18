Тренер «Адмирала» Тамбиев сказал «мы выиграем серию 4-3», уходя в автобус после игры с «Ак Барсом»
Тренер «Адмирала» верит, что его команда может выиграть у «Ак Барса» в серии.
Леонид Тамбиев сказал «мы выиграем серию 4-3», уходя в автобус после игры с «Ак Барсом» (1:2, 0-2).
Напомним, следующий матч пройдет 20 марта во Владивостоке.
Пройдёт Моряков это будет сенсация...И головы полетят.....
Даже про судейство не в состоянии сказать, одни ухмылки. Если парочку раз удалось обыграть сю с дедом Кулеминым, это не делает тебя сверхчеловеком.. И вообще мне одному кажется, что он берега путать после прохода Уфы???