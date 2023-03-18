Тренер «Адмирала» Тамбиев сказал «мы выиграем серию 4-3», уходя в автобус после игры с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Тренер «Адмирала» верит, что его команда может выиграть у «Ак Барса» в серии.

Леонид Тамбиев сказал «мы выиграем серию 4-3», уходя в автобус после игры с «Ак Барсом» (1:2, 0-2).

Напомним, следующий матч пройдет 20 марта во Владивостоке.

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20 комментариев

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z4ddcrbskc
Казань точно не пройдут. Поверил в себя, Уфу прошёл. Смотрю на игры с Казанью, Уфа вообще не играла, глаза не горели, Казань борется.
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Ленар Сафиуллин
Ответ Ленар Сафиуллин
Угарный мужик!!!))))))))))))
"Балерины" без удалений твою команду сегодня раааастянули....)))
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Илья Муромцев
Ответ Ленар Сафиуллин
Угарный мужик!!!))))))))))))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😭🤣🤣🤣🤣👍
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Олег
Ответ Домингес Казань
4:1 максимум,2раза летать во Владик явно Ак Барс не захочет
Скорее всего что придётся.....
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Ленар Сафиуллин
Угарный мужик!!!))))))))))))
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Олег
Ответ Tina
Дай БОГ , а то я после первого периода обмолвилась что может им Посейдон помогает 😄
Я сужу по составу,если Казань не
Пройдёт Моряков это будет сенсация...И головы полетят.....
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АК БАРС АЛГА
Ответ Max Kochetkov
А я стану президентом сша, лёжа при этом на диване, с бутылочкой пива. Даже про судейство не в состоянии сказать, одни ухмылки. Если парочку раз удалось обыграть сю с дедом Кулеминым, это не делает тебя сверхчеловеком.. И вообще мне одному кажется, что он берега путать после прохода Уфы???
Нет братан не только тебе но и всем одыкватным .
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Домингес Казань
Ответ Олег
СЧЁТ В СИРИИ БУДЕТ МАКСИМУМ 4-2 КАЗАНЬ ИДЁТ ДАЛЬШЕ.
4:1 максимум,2раза летать во Владик явно Ак Барс не захочет
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Tina
Ответ Олег
СЧЁТ В СИРИИ БУДЕТ МАКСИМУМ 4-2 КАЗАНЬ ИДЁТ ДАЛЬШЕ.
Дай БОГ , а то я после первого периода обмолвилась что может им Посейдон помогает 😄
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Наталья Мягченко
От души желаю этого Адмиралу 💪 но, как говорят в Одессе: будем посмотреть))
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Олег
Ответ Tina
Думаю что да, на пресконференции не захотел говорить про удаления когда сказали что Адмирал прощали судьи
СЧЁТ В СИРИИ БУДЕТ МАКСИМУМ 4-2 КАЗАНЬ ИДЁТ ДАЛЬШЕ.
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Ратибор Добрынин
Автобус зашёл в автобус получается
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Tina
Ответ Олег
Это он на эмоциях сказал....🤩🤩🤩
Думаю что да, на пресконференции не захотел говорить про удаления когда сказали что Адмирал прощали судьи
+4
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Alex9999995
Мюнхаузен
+1
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Max Kochetkov
А я стану президентом сша, лёжа при этом на диване, с бутылочкой пива.
Даже про судейство не в состоянии сказать, одни ухмылки. Если парочку раз удалось обыграть сю с дедом Кулеминым, это не делает тебя сверхчеловеком.. И вообще мне одному кажется, что он берега путать после прохода Уфы???
+4
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Урал
Всех игроков адмирала уроет , ещё для кучи крикнул бы перемога буде за нами 😁
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Олег
Ответ Габорик
Фантазёр, ты меня называла :)
Это он на эмоциях сказал....🤩🤩🤩
+1
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Домингес Казань
на фарте Уфу прошли,тут в первых 2матчах 2полумомента-3гола,какие то бабочки залетают в ворота Ак Барса,если он такими выкриками еще и удачу отпугнет то у Адмирала совсем шансов не будет
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-2
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AK_Flash
https://media.tenor.com/xZuzfC-tYSAAAAAM/james-harden-eye-roll.gif
+1
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Габорик
Фантазёр, ты меня называла :)
+6
-3
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