Вратарь «Сент-Луиса» Хофер о потере маски после удара Овечкина: «Ощущения не из приятных. Пусть лучше попадет в голову, чем в ворота»
Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер высказался о потере маски после удара Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» нанес мощный бросок по воротам «Блюз» в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ (2:5).
Шайба попала в маску Хофера, после чего та упала на лед.
«Ощущения не из приятных. Очевидно, мы все знаем, как сильно он может бросать.
Просто рад, что он не попал. Я бы предпочел, чтобы он попал мне в голову, чем в ворота», – сказал Хофер.
Что ходит среди нас Овечкин.
Мне на днях он прислал в тыкву,
Заплясали в глазах человечки.