Вратарь «Сент-Луиса» Хофер о потере маски после удара Овечкина: «Ощущения не из приятных. Пусть лучше попадет в голову, чем в ворота»

Теги Вашингтон Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ Джоэл Хофер Хоккей

Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер высказался о потере маски после удара Александра Овечкина. 

Капитан «Вашингтона» нанес мощный бросок по воротам «Блюз» в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ (2:5). 

Шайба попала в маску Хофера, после чего та упала на лед.

«Ощущения не из приятных. Очевидно, мы все знаем, как сильно он может бросать.

Просто рад, что он не попал. Я бы предпочел, чтобы он попал мне в голову, чем в ворота», – сказал Хофер.

5 комментариев

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Jeff Lebowski
Я вот всё никак не привыкну,
Что ходит среди нас Овечкин.
Мне на днях он прислал в тыкву,
Заплясали в глазах человечки.
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Pitts
Ответ Pitts
О потерЕ маски
Предложение авторам новостей. Если в комментах указывают на орфографическую ошибку, то после её исправления можно спокойно удалять коммент и всю ветку под ним. Чтобы не засирать эфир, так сказать. Автор новости имеет же такие полномочия?
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Jeff Lebowski
А Овечкин его ударил?
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Pitts
О потерЕ маски
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Антон Третьяков
ещё пару таких бросков и будешь как Володя Кличко
+2
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