Вратарь «Сент-Луиса» Хофер о потере маски после удара Овечкина: «Ощущения не из приятных. Пусть лучше попадет в голову, чем в ворота»

Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер высказался о потере маски после удара Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» нанес мощный бросок по воротам «Блюз» в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ (2:5).

Шайба попала в маску Хофера, после чего та упала на лед.

«Ощущения не из приятных. Очевидно, мы все знаем, как сильно он может бросать.

Просто рад, что он не попал. Я бы предпочел, чтобы он попал мне в голову, чем в ворота», – сказал Хофер.