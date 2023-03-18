Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по победным голам в НХЛ до 26 лет – 52. Больше у Ягра, Гретцки и Макдэвида

Форвард « » забил 52-ю победную шайбу в карьере.

Нападающий стал автором победной шайбы в матче с «Каролиной» (5:2).

25-летний Мэттьюс повторил достижение капитана «Вашингтона» по победным голам в возрасте 25 лет и младше.

Больше победных голов в до 26 лет забивали только (55 голов), Уэйн Гретцки и Коннор Макдэвид (по 58 победных голов).

В этом сезоне Мэттьюс провел 61 матч и набрал 68 (32+36) очков.