Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по победным голам в НХЛ до 26 лет – 52. Больше у Ягра, Гретцки и Макдэвида

Теги Торонто Каролина Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Хоккей

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забил 52-ю победную шайбу в карьере.

Нападающий стал автором победной шайбы в матче с «Каролиной» (5:2). 

25-летний Мэттьюс повторил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по победным голам в возрасте 25 лет и младше.

Больше победных голов в НХЛ до 26 лет забивали только Яромир Ягр (55 голов), Уэйн Гретцки и Коннор Макдэвид (по 58 победных голов).

В этом сезоне Мэттьюс провел 61 матч и набрал 68 (32+36) очков.

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