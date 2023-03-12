Мэттьюс – 10-й игрок в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых 7 сезонов

Теги рейтинги Торонто Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Люк Робитайл Гленн Андерсон Брайан Троттье Майк Гартнер Майк Босси Дэйл Хаверчак Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс – 10-й игрок в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых 7 сезонов.

Форвард «Торонто» забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:4). 

В активе прошлогоднего обладателя «Морис Ришар Трофи» (60 шайб в 73 играх) стало 64 (30+34) очка в 58 матчах. 

Мэттьюс стал 10-м игроком в истории НХЛ, забросившим не менее 30 шайб в каждом из первых своих семи сезонов. 

Рекорд по продолжительности такой серии делят Майк Гартнер и Александр Овечкин (по 15, у обоих прервалась в сокращенных сезонах).

Также в список входят Уэйн Гретцки (13), Яри Курри и Майк Босси (по 10), Брайан Троттье (9), Люк Робитайл, Дэйл Хаверчак и Гленн Андерсон (по 8). 

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9 комментариев

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Lina Starkova
Ответ Delightful
Зато тут посмеиваются, что он в этом сезоне мало забивает, а по факту не меньше, чем Овечкин.
Вот только Овечкину - 37 лет.
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Антон Якимцев
Ответ Garikus89
Он в этом сезоне большой упор на игру в обороне сделал. Первый среди нападающих в лиге по блокам, когда такое было среди звезд - я и не вспомню. В том сезоне у него частенько были матчи с голами, когда его не было видно всю игру, сейчас он может не забить, но постоянно быть на виду. Ждем плей-офф короче)
Селки этому господину? 🐱
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Delightful
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы "Торонто" ( вся история ) : 1) Сундин - 420 ( 981 матч ) 2) Ситтлер - 389 ( 844 матча ) 3) Кеон - 365 ( 1062 матча ) 4) Эллис - 332 ( 1034 матча ) 5) Вайв - 299 ( 534 матча ) 6) Маховлич - 296 ( 720 матчей ) 7) Армстронг - 296 ( 1188 матчей ) 8) МЭТТЬЮС - 289 ( 465 матчей )
Через 2 сезона станет первым.
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ksamax
Даже в слабом для себя сезоне может 40 забить, крутой
+4
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+3
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Garikus89
Ответ Антон Якимцев
Усы могëт, в этом сезоне сдал, но в ПО думаю пошумит нормально в первом раунде.
Он в этом сезоне большой упор на игру в обороне сделал. Первый среди нападающих в лиге по блокам, когда такое было среди звезд - я и не вспомню. В том сезоне у него частенько были матчи с голами, когда его не было видно всю игру, сейчас он может не забить, но постоянно быть на виду. Ждем плей-офф короче)
+6
-1
+5
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Delightful
Зато тут посмеиваются, что он в этом сезоне мало забивает, а по факту не меньше, чем Овечкин.
+3
-1
+2
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Stewart - 25
Лучшие снайперы "Торонто" ( вся история ) :
1) Сундин - 420 ( 981 матч )
2) Ситтлер - 389 ( 844 матча )
3) Кеон - 365 ( 1062 матча )
4) Эллис - 332 ( 1034 матча )
5) Вайв - 299 ( 534 матча )
6) Маховлич - 296 ( 720 матчей )
7) Армстронг - 296 ( 1188 матчей )
8) МЭТТЬЮС - 289 ( 465 матчей )
+3
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+3
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Febanacci-88
Вроде Мэттьюс не феерит, но скорее всего уже в этом сезоне забьет 300-й гол не сыграв и 500 матчей.
+10
0
+10
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Антон Якимцев
Усы могëт, в этом сезоне сдал, но в ПО думаю пошумит нормально в первом раунде.
+6
-2
+4
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