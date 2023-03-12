Мэттьюс – 10-й игрок в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых 7 сезонов
Остон Мэттьюс – 10-й игрок в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых 7 сезонов.
Форвард «Торонто» забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:4).
В активе прошлогоднего обладателя «Морис Ришар Трофи» (60 шайб в 73 играх) стало 64 (30+34) очка в 58 матчах.
Мэттьюс стал 10-м игроком в истории НХЛ, забросившим не менее 30 шайб в каждом из первых своих семи сезонов.
Рекорд по продолжительности такой серии делят Майк Гартнер и Александр Овечкин (по 15, у обоих прервалась в сокращенных сезонах).
Также в список входят Уэйн Гретцки (13), Яри Курри и Майк Босси (по 10), Брайан Троттье (9), Люк Робитайл, Дэйл Хаверчак и Гленн Андерсон (по 8).
1) Сундин - 420 ( 981 матч )
2) Ситтлер - 389 ( 844 матча )
3) Кеон - 365 ( 1062 матча )
4) Эллис - 332 ( 1034 матча )
5) Вайв - 299 ( 534 матча )
6) Маховлич - 296 ( 720 матчей )
7) Армстронг - 296 ( 1188 матчей )
8) МЭТТЬЮС - 289 ( 465 матчей )