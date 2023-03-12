Мэттьюс – 10-й игрок в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых 7 сезонов

– 10-й игрок в истории НХЛ с 30+ голами в каждом из первых 7 сезонов.

Форвард « » забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4).

В активе прошлогоднего обладателя «Морис Ришар Трофи» (60 шайб в 73 играх) стало 64 (30+34) очка в 58 матчах.

Мэттьюс стал 10-м игроком в истории НХЛ, забросившим не менее 30 шайб в каждом из первых своих семи сезонов.

Рекорд по продолжительности такой серии делят Майк Гартнер и (по 15, у обоих прервалась в сокращенных сезонах).

Также в список входят (13), Яри Курри и Майк Босси (по 10), Брайан Троттье (9), Люк Робитайл, Дэйл Хаверчак и Гленн Андерсон (по 8).