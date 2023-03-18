Федоров о «Локомотиве»: «Не сказал бы, что душный хоккей. Агрессивный и очень четкий. Не оборонная игра, совсем даже нет»

не согласился с мнением, что «Локомотив» играет в душный хоккей.

обыграл ярославцев в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (2:0).

– Вы как хоккеист играли против «Нью‑Джерси» в 1995 году, а как тренер сражались со сборной Финляндии в финале Олимпиаде в Пекине. Не считаете ли, что стиль «Локомотива» близок к игре этих двух оборонительных команд? Можно ли сказать, что ярославцы показывают душный хоккей?

– А я бы не сказал, что это душный хоккей. Они показывают агрессивный хоккей. И очень четкий. С момента владения нами шайбой они напрягают все пространство. Нелегко преодолевать эти редуты.

Но мы ребятам всегда подсказывали, что скорость нам поможет. Должен быть четкий первый пас. И среднюю зону в идеале нужно проходить в один пас.

«Локомотив» играет не в оборонную игру. Совсем даже нет. При их инициативе, владении шайбой они играют в «юг‑север», забрасывают шайбу в глубину зоны и создают сильное давление. Но не всегда, не каждый раз. При нашем давлении они двигают шайбу вперед.

Мы к их давлению готовы. Мы это тренировали и практиковали не только против « », но и других соперников в сезоне. Тем не менее, сегодня преимущество было на стороне Ярославля. Но мы сыграли по месту — это такой термин.

Я не буду сравнивать с . Да, «Нью‑Джерси» играл в якобы оборонительный хоккей. Но это просто четкий хоккей, когда идет игра без шайбы на своих местах, – сказал главный тренер армейцев.