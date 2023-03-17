«Авангард» создал 3,1 ожидаемых гола в первом матче серии, «Металлург» – 1,9

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» выполнил больше опасных бросков в первом матче серии со «Металлургом».

Омичи выиграли первую игру (2:1 ОТ) второго раунда Кубка Гагарина и ведут со счетом 1-0 в серии.

Команда тренера Михаила Кравца создала 3,1 ожидаемых гола (Xg) в этом матче. У «Металлурга» показатель качества бросков составляет 1,9.

«Сумма Xg показывает по статистической вероятности, сколько голов игрок или команда могли забить.

Xg принимает в расчет не только дистанцию и угол броска, но и то, что произойдет до и в течение броска, как передачи, поперечные движения, трафик и месторасположение вратаря», – говорится в описании статистики.

Итоговый счет по броскам в матче – 31:24 в пользу «Авангарда».

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2 комментария

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Кеша
Не в обиду болельщикам Металлурга , Авангард был быстрее на порядок и в атаке острее. У Металлурга , безусловно, были моменты , но огонек в глазах был у звена Лайпсика . Именно его звено играло агрессивно . Остальные , как -будто не проснулись . Примечателен был один момент, когда в третьем периоде Металлург играл в большинстве . Было вбрасывание в средней зоне . Защитник Металлурга рванул в свою зону с гандикапом метров 6 и уступил в скорости игроку Авангарда . Это ни в какие ворота не лезет . Когда начнёте играть через не могу на зубах , возможно , тогда и начнётся рубка . Обе команды начали осторожно . И если Омск периодически взрывался , то Металлург еще не проснулся . Надеюсь , Воробьев подправит в игре подопечных . Иначе , сольете серию 0:4/1:4.
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Максим Катебо
И что? А в итоге у обоих команд реальный показатель ниже. Вся эта статистическая вероятность голов та еще ересь, не влияющая ровным счетом ни на что.
Магнитка была в порядке, Авангард чуть лучше. Но чую без всякой статистики - серия будет длинная…
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