«Авангард» создал 3,1 ожидаемых гола в первом матче серии, «Металлург» – 1,9
«Авангард» выполнил больше опасных бросков в первом матче серии со «Металлургом».
Омичи выиграли первую игру (2:1 ОТ) второго раунда Кубка Гагарина и ведут со счетом 1-0 в серии.
Команда тренера Михаила Кравца создала 3,1 ожидаемых гола (Xg) в этом матче. У «Металлурга» показатель качества бросков составляет 1,9.
«Сумма Xg показывает по статистической вероятности, сколько голов игрок или команда могли забить.
Xg принимает в расчет не только дистанцию и угол броска, но и то, что произойдет до и в течение броска, как передачи, поперечные движения, трафик и месторасположение вратаря», – говорится в описании статистики.
Итоговый счет по броскам в матче – 31:24 в пользу «Авангарда».
Магнитка была в порядке, Авангард чуть лучше. Но чую без всякой статистики - серия будет длинная…