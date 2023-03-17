«Авангард» создал 3,1 ожидаемых гола в первом матче серии, «Металлург» – 1,9

« » выполнил больше опасных бросков в первом матче серии со « ».

Омичи выиграли первую игру (2:1 ОТ) второго раунда Кубка Гагарина и ведут со счетом 1-0 в серии.

Команда тренера Михаила Кравца создала 3,1 ожидаемых гола (Xg) в этом матче. У «Металлурга» показатель качества бросков составляет 1,9.

«Сумма Xg показывает по статистической вероятности, сколько голов игрок или команда могли забить.

Xg принимает в расчет не только дистанцию и угол броска, но и то, что произойдет до и в течение броска, как передачи, поперечные движения, трафик и месторасположение вратаря», – говорится в описании статистики.

Итоговый счет по броскам в матче – 31:24 в пользу «Авангарда».