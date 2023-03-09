Первый центр «Салавата» Кадейкин получил травму и не доиграл пятый матч с «Адмиралом»

Теги Салават Юлаев травмы видео КХЛ Кубок Гагарина Александр Кадейкин Адмирал Хоккей

Александр Кадейкин получил повреждение по ходу матча с «Адмирала».

Нападающий «Салават Юлаев» из-за травмы не доиграл до конца пятую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.

Кадейкин получил повреждение ноги в ходе второго периода и ушел в раздевалку.

После этого центральный нападающий не появлялся на льду. Он не сыграл ни в третьем периоде, ни в овертайме, его игровое время составило 7:51.

Уфимцы проиграли «Адмиралу» (3:4 ОТ) пятый матч и уступают в серии со счетом 2-3.

Кадейкин набрал 3 (1+2) очка в пяти матчах серии.

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10 комментариев

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mihany12
Кадей близко не стоит денег которые ему заплатили в СЮ
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Рустам Зиганшин
Здоровья тебе Саня!
Выздоравливай, и снова в бой, за кубком. Другие результаты нам не нужны!!!
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Сергей Хромов
Все против нас...
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Радмир Батталов
Самый переоцененный игрок, пусть в конюшне играет, раз договорился с ними.
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Слово и Дело
В последнее время Кадейкин как-то тяжело играл. Может какие-то внутренние переживания имеются. Берегся.
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Амин Манн
Вообще если смотреть матчи, " звезды " по контрактам не стоит этих денег, что Уфа, что Казань, Питер, Москва. Всем переплачивают
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Амин Манн
Это не оправдание Козлов должен с этим составом переиграть Тамбиева. Иначе выводы делать надо. Я все таки думаю выиграют зелёные
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Айдар Шайхиев
И не первый центр,а первый мешок...
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Айдар Шайхиев
Без него и лучше намного.....
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Алексей Нугуманов
Баба с возу,кобыле легче
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