Первый центр «Салавата» Кадейкин получил травму и не доиграл пятый матч с «Адмиралом»
Александр Кадейкин получил повреждение по ходу матча с «Адмирала».
Нападающий «Салават Юлаев» из-за травмы не доиграл до конца пятую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.
Кадейкин получил повреждение ноги в ходе второго периода и ушел в раздевалку.
После этого центральный нападающий не появлялся на льду. Он не сыграл ни в третьем периоде, ни в овертайме, его игровое время составило 7:51.
Уфимцы проиграли «Адмиралу» (3:4 ОТ) пятый матч и уступают в серии со счетом 2-3.
Кадейкин набрал 3 (1+2) очка в пяти матчах серии.
Выздоравливай, и снова в бой, за кубком. Другие результаты нам не нужны!!!