Первый центр «Салавата» Кадейкин получил травму и не доиграл пятый матч с «Адмиралом»

получил повреждение по ходу матча с « ».

Нападающий « » из-за травмы не доиграл до конца пятую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.

Кадейкин получил повреждение ноги в ходе второго периода и ушел в раздевалку.

После этого центральный нападающий не появлялся на льду. Он не сыграл ни в третьем периоде, ни в овертайме, его игровое время составило 7:51.

Уфимцы проиграли «Адмиралу» (3:4 ОТ) пятый матч и уступают в серии со счетом 2-3.

Кадейкин набрал 3 (1+2) очка в пяти матчах серии.