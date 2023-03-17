Вайсфельд о судействе в матче «Ак Барс» – «Адмирал»: «Пропустили удар локтем или атаку в голову против Гутика. Это единственное, что бросилось в глаза»

оценил судейство в матче плей-офф «Ак Барс» – «Адмирал» (3:2).

«У меня лично вопросы к судьям по одному моменту: пропустили удар локтем или атаку в голову против Гутика, а затем, практически сразу, удалили . Удаление Артема, скорее всего, было, но серьезный момент ранее был пропущен. Это единственное, что бросилось в глаза. С моей точки зрения, был удар локтем или атака в голову Даниилу.

А так по матчу больше вопросов нет. «Адмирал» впервые играет во втором раунде плей-офф, у многих игроков нет опыта игры в плей-офф КХЛ, у главного тренера тоже. Тренер в меньшей степени виноват, в основном у хоккеистов здесь более объяснимая ситуация.

То, что владивостокцы проиграли из-за судей, – ни в коем случае. Один момент, конечно, определенным образом повлиял, но в целом мне понравилось, как отработали арбитры. Возможно, где-то удаления получились слабыми, но они были», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

«Адмирал» зарубился с «Ак Барсом» в первом матче: мог и победить, но было слишком много удалений