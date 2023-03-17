Александр Шевченко о серии с «Ак Барсом»: «Плей-офф – самое вкусное, что есть в сезоне. Будем биться только на победу»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Александр Шевченко Адмирал Хоккей

Александр Шевченко заявил, что «Адмирал» будет биться только на победу в серии с «Ак Барсом».

В первом матче команда из Владивостока уступила со счетом 2:3.

– Плей-офф – самое вкусное, что есть в сезоне. Мы работали для этого. Тренерский штаб разобрал игру соперника, но мы провалили первый период из-за удалений.

– В чем причина такого количества удалений?

– Может быть, нервозность была, либо же перенастроились. Сделаем выводы и будем поменьше удаляться.

– Три большинства реализовали и каждый гол – в этом компоненте. Каково это?

– Мы много отстояли в меньшинстве, спасибо ребятам за это. Боролись, ловили на себя. Но «Ак Барс» – мастеровитая команда, нельзя удаляться в играх с ними.

– «Ак Барс» чем-то удивил?

– Нет. Мы и в сезоне с ними играли. Тренер по меньшинству все подробно рассказал, и мы знаем, как против них действовать.

– Можно ли взять позитив в этом поражении?

– Будем биться только на победу, надо забирать вторую игру. Из этой игры стоит взять второй и третий период, – сказал нападающий «Адмирала».

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1 комментарий

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Альфред Салахов
В себя поверил))) молодой салават обыграли(герои) Ак барс даже на 50% не включился
+1
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