Серебряков об «Ак Барсе»: «Смысл обращать внимание на фамилии? «Адмирал» вышел побеждать. Думаю, будет интересная серия»
Никита Серебряков ответил на вопросы о первом матче серии с «Ак Барсом».
«Адмирал» уступил со счетом 2:3.
– Вы лично готовились к тому, что выйдете играть против мастеровитых игроков, вроде Александра Радулова, Вадима Шипачева?
– Да все равно. Да, мастеровитая, сильная команда, но смысл обращать внимание на фамилии? Мы вышли с ними играть и побеждать. Не обращаем внимание на фамилии.
– С чем связываете два пропущенных гола при игре «3 на 5» и могли ли спасти в тех моментах?
– Не хочу комментировать [удаления]. Мы вышли на второй период, хорошо сыграли, но обидно, что проиграли.
– Чего не хватило, чтобы дожать соперника?
– Закрыть вратаря. Были моменты, где это не получалось, но я думаю, что будет интересная серия.
– «Ак Барс» преподнес сюрпризы?
– Нет, какие сюрпризы? Мастеровитая команда, но мы готовы ко всему.
– В большинстве у «Ак Барса» акцент идет через Станислава Галиева. В следующих матчах будете учитывать это?
– Наши тренеры разберут, подскажут. Это их работа, – сказал вратарь «Адмирала».
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