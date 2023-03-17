Серебряков об «Ак Барсе»: «Смысл обращать внимание на фамилии? «Адмирал» вышел побеждать. Думаю, будет интересная серия»

ответил на вопросы о первом матче серии с « ».

« » уступил со счетом 2:3.

– Вы лично готовились к тому, что выйдете играть против мастеровитых игроков, вроде Александра Радулова, Вадима Шипачева?

– Да все равно. Да, мастеровитая, сильная команда, но смысл обращать внимание на фамилии? Мы вышли с ними играть и побеждать. Не обращаем внимание на фамилии.

– С чем связываете два пропущенных гола при игре «3 на 5» и могли ли спасти в тех моментах?

– Не хочу комментировать [удаления]. Мы вышли на второй период, хорошо сыграли, но обидно, что проиграли.

– Чего не хватило, чтобы дожать соперника?

– Закрыть вратаря. Были моменты, где это не получалось, но я думаю, что будет интересная серия.

– «Ак Барс» преподнес сюрпризы?

– Нет, какие сюрпризы? Мастеровитая команда, но мы готовы ко всему.

– В большинстве у «Ак Барса» акцент идет через Станислава Галиева. В следующих матчах будете учитывать это?

– Наши тренеры разберут, подскажут. Это их работа, – сказал вратарь «Адмирала».