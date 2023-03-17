Бывальцев может перейти в «Автомобилист». На игрока также претендует еще один клуб Востока («СЭ»)

Теги Трактор Автомобилист возможные переходы КХЛ Алексей Бывальцев Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Бывальцев может перейти в «Автомобилист».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из Екатеринбурга – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры нападающего.

Сообщается, что на Бывальцева также претендует еще один клуб Восточной конференции.

Срок контракта игрока с «Трактором» истекает 30 апреля. 

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Бывальцев провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (15+24) очков.

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10 комментариев

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Михаил Барвинский
Давай в Уфу!
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Анна
Ответ Мадина Уйгурова
Никто не хочет играть в хоккей Анвара, понимаю Алексея, хочется играть, а не мучится. Удачи ему в любом случае. Савин давай вези новые брёвна, один фиг следующий сезон тоже с Мямлей у руля ничего не светит
Автомобилист чем лучше нас с таким составом и что первый раунд и всё.
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Мадина Уйгурова
Никто не хочет играть в хоккей Анвара, понимаю Алексея, хочется играть, а не мучится. Удачи ему в любом случае. Савин давай вези новые брёвна, один фиг следующий сезон тоже с Мямлей у руля ничего не светит
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Анна
Ответ srs
Контракты Ткача, Яруллы... конечно тяжеленнейшие для клуба который хочет на что то претендовать вроде финала ПО. Бывалый попросит меньше?
Ярулина не надо оставлять.
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srs
Ответ Анна
Надеюсь останется. Настоящий трудяга.
Контракты Ткача, Яруллы... конечно тяжеленнейшие для клуба который хочет на что то претендовать вроде финала ПО. Бывалый попросит меньше?
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Анна
Надеюсь останется. Настоящий трудяга.
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srs
Ответ srs
А людей в Автомобилисте и СЮ в известность поставили, что это не Лукаш Седлак?
А раз Бывальцевым интересуется Авто, то должна наверное и Лада, которая точно будет вынуждена брать пол-очковый неликвид вместо приличных игроков. Якупов-Бывальцев-Петров для третьего звена слабовато но хотя бы что то. Да но ведь это Кахаэль и им ещё и жирные контракты положатъ
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Денис Кравцов
Блин не уходи
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srs
А людей в Автомобилисте и СЮ в известность поставили, что это не Лукаш Седлак?
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Владимир
Не очень приятная новость!!!
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