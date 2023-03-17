Бывальцев может перейти в «Автомобилист». На игрока также претендует еще один клуб Востока («СЭ»)

может перейти в «Автомобилист».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из Екатеринбурга – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры нападающего.

Сообщается, что на Бывальцева также претендует еще один клуб Восточной конференции.

Срок контракта игрока с « » истекает 30 апреля.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Бывальцев провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (15+24) очков.