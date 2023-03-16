Владимир Плющев: «У Ларионова не было опыта работы в КХЛ, но он знает и умеет больше многих. Он прошел школу Тарасова, Тихонова, Боумэна»

высказался о работе на посту главного тренера «Торпедо».

– Ларионов пришел к тренерской профессии после 60 лет. Но вы учитывайте, что у него совершенно уникальный опыт игрока. Хотя не каждый игрок способен стать тренером, просто не все менеджеры это понимают.

Помимо всего прочего, у Игоря высокая человеческая культура, она позволяла ему изучать какие-то вещи, заимствовать опыт учителей. Он прошел школу , , . Такие подарки судьбы редко выпадают, их надо заслужить.

Мне тоже, например, повезло: учился у Тарасова, у Юрзинова, у Локтева, который, кстати, был недооценен у нас. Хотя Локтев – монстр. Знаете, есть люди, которые просто получают «корочки» о тренерском образовании. Но ты растешь как тренер, только когда находишься рядом с большим мастером.

– Ларионов ходил вокруг да около тренерской профессии, и вдруг...

– Он не ходил вокруг да около, нет-нет, вы не понимаете. Личности такого масштаба требуют определенного к себе отношения. Есть люди, которые сами звонят и предлагают себя во все инстанции. А есть те, кто считает ниже своего достоинства о чем-то кого-то просить.

У Ларионова своя культура, своя история. Если уж об этом говорить, он предлагает не себя, а свою хоккейную концепцию. Менеджеры «Торпедо» поверили в нее, пригласили его, он работает. Так и должно выглядеть сотрудничество клуба и тренера.

Это не чехарда, когда тренеров меняют, пытаясь на практике узнать, кто из них чего стоит. И не тот случай, когда говорят: «От таких предложений не отказываются». У Ларионова есть опыт, есть что передать, он стал тренером, у него получается.

– Пока другие хлопали ушами и сомневались, «Торпедо» сделало правильный выбор?

– Ну посмотрим. У нас порой зовут тренировать не того, кого знают, а тех, про кого слышали. Смотрят: о, есть человек, имеет опыт работы в КХЛ – давайте возьмем. А что он выиграл, какую хоккей хочет построить, не так важно.

У Ларионова не было опыта работы в КХЛ, но он знает и умеет больше, чем многие. Причем не декларирует это, а доказывает сейчас своей работой. Мы же видим, как они играют, – сказал бывший тренер сборной России.