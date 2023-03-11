В субботу, 18 марта, сыграют СКА и Торпедо во втором матче полуфинала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.

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Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Санкт-Петербург)».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют СКА – Торпедо

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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