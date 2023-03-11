Где смотреть СКА – Торпедо, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 18 марта

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В субботу, 18 марта, сыграют СКА и Торпедо во втором матче полуфинала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр хоккея ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Санкт-Петербург)».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют СКА – Торпедо

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

СКА: все новости

Торпедо: все новости

Кубок Гагарина 2022/2023: все новости

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий