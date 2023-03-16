Директор «Автомобилиста»: «Команда отличалась по уровню от предыдущих версий, ее хотелось показывать людям. Мы играли большинство матчей с позиции силы»

Директор « » Максим Рябков ответил, почему команда не проходит первый раунд плей-офф.

– На протяжении четырех сезонов «Автомобилист» не может пройти первый раунд плей-офф. В чем основная причина? Насколько это бьет по психологии ребят?

– Ощущение внутреннее, может быть, не у меня одного, что нынешний «Автомобилист» отличался и по энергетике, по уровню игры, по заряженности на борьбу в плей-офф от предыдущих версий команды. И, может быть, от этого особенно горько, что закончилось всё раньше, чем могло бы.

Именно эту команду хотелось как можно дольше показывать людям – с тем хоккеем, в который мы играли. Мы реально играли большинство матчей с позиции силы, играли в хоккей атакующий.

Да и в регулярке мы на Востоке наряду с «Магниткой» и «Авангардом» вошли в тройку самых результативных команд, играли от атаки.

В каждый из сезонов, наверное, свои проблемы были. В прошлом году нам не хватило вратаря.

В этом сезоне вы видите команды, которые в прошлом году успешно играли в плей-офф, а нынче даже не попали в плей-офф – по таким же причинам, схожим с нами, когда вратарская позиция оказалась по той или иной причине неукомплектованной.

Мы в прошлом году Юхана Маттссона перед дедлайном смогли добыть для нашей команды, но там случился омикрон, и концовка чемпионата, как вы помните, была отменена – четверть чемпионата не доиграна оказалась.

В один из сезонов у нас мой сегодняшний сосед по пресс-конференции – Николай Николаевич Заварухин – стал одной из причин того, что мы не прошли команду, которую он тогда возглавлял.

Закономерности найти тяжело, потому что, во-первых, разные тренеры работали, во-вторых, разные соперники на пути попадались.

Но ясно одно: в этом году команда была максимально близко к тому, чтобы задачу выхода в следующий раунд решить, – сказал директор «Автомобилиста».