Андрей Николишин: «Мы уничтожали свой хоккей последние 15 лет в самобытности и стиле. «Торпедо» показывает игру, на которую идет зритель»

объяснил, почему «Торпедо» меняет российский хоккей.

– Слышали инсайды, что многие наши тренеры болеют против Ларионова, так как он своими новшествами рушит привычный уклад, и многие руководители задумаются, какой им будет нужен рулевой в будущем?

– С инсайдерами незнаком, но свое мнение я неоднократно озвучивал публично: последние 15 лет уничтожали свой хоккей в вопросе самобытности и стиля.

А « » Ларионова показывает игру, на которую идет зритель. Причем не только в Нижнем, но и по всей стране.

Есть ли вероятность, что его успехи не нравятся тем, кто любит строить игру вокруг обороны? Наверное. Так же могут быть и злопыхатели, которые желают поражения. Но это обычная история.

– А если Нижний в первом плей-офф в карьере Ларионова-тренера пройдет Питер – что произойдет? Может поменяться вектор развития хоккея?

– Он уже поменялся. Но просто получим еще одно доказательство того, что есть отличная альтернатива хоккея, который повсеместно насаждался много лет.

– По-вашему, победа «Торпедо» в серии со СКА хоть сколько-нибудь реальна?

– Я уже прогнозировал исход этой серии и могу повторить еще раз: ставлю на «Торпедо».

– При преимуществе по подбору игроков и ресурсах, в целом, в чем эти самые шансы «Торпедо»? Может, питерцы излишне нервничают, что было видно по серии с Минском?

– Кому видно и что?

– Да послематчевые комментарии достаточно почитать.

– Для объективно оценки комментарии вообще не стоит читать.

Но игра минчан действительно заставляла нервничать и игроков СКА, и питерский штаб. Соответственно, на игре тоже сказывалось.

Вратарская линия у Питера дрогнула. Посмотрим, что будем дальше, но пока обменянный выглядел более уверенно и надежно, чем нынешние вратари , – сказал чемпион мира.

«Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей