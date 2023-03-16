Андрей Николишин: «Мы уничтожали свой хоккей последние 15 лет в самобытности и стиле. «Торпедо» показывает игру, на которую идет зритель»
Андрей Николишин объяснил, почему «Торпедо» Игоря Ларионова меняет российский хоккей.
– Слышали инсайды, что многие наши тренеры болеют против Ларионова, так как он своими новшествами рушит привычный уклад, и многие руководители задумаются, какой им будет нужен рулевой в будущем?
– С инсайдерами незнаком, но свое мнение я неоднократно озвучивал публично: последние 15 лет уничтожали свой хоккей в вопросе самобытности и стиля.
А «Торпедо» Ларионова показывает игру, на которую идет зритель. Причем не только в Нижнем, но и по всей стране.
Есть ли вероятность, что его успехи не нравятся тем, кто любит строить игру вокруг обороны? Наверное. Так же могут быть и злопыхатели, которые желают поражения. Но это обычная история.
– А если Нижний в первом плей-офф в карьере Ларионова-тренера пройдет Питер – что произойдет? Может поменяться вектор развития хоккея?
– Он уже поменялся. Но просто получим еще одно доказательство того, что есть отличная альтернатива хоккея, который повсеместно насаждался много лет.
– По-вашему, победа «Торпедо» в серии со СКА хоть сколько-нибудь реальна?
– Я уже прогнозировал исход этой серии и могу повторить еще раз: ставлю на «Торпедо».
– При преимуществе по подбору игроков и ресурсах, в целом, в чем эти самые шансы «Торпедо»? Может, питерцы излишне нервничают, что было видно по серии с Минском?
– Кому видно и что?
– Да послематчевые комментарии достаточно почитать.
– Для объективно оценки комментарии вообще не стоит читать.
Но игра минчан действительно заставляла нервничать и игроков СКА, и питерский штаб. Соответственно, на игре тоже сказывалось.
Вратарская линия у Питера дрогнула. Посмотрим, что будем дальше, но пока обменянный выглядел более уверенно и надежно, чем нынешние вратари СКА, – сказал чемпион мира.
«Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей
1 комментарий