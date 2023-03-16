КХЛ показала образы СКА, «Торпедо», «Ак Барса» и «Адмирала», созданные при помощи нейросети

Теги Ак Барс СКА Торпедо фото КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

КХЛ представила образы СКА, «Торпедо», «Ак Барса» и «Адмирала», созданные нейросетью. 

Сегодня, 16 марта, стартует второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. СКА примет «Торпедо», «Ак Барс» сразится с «Адмиралом».

«КХЛ вместе с агентством RabotaRetouch и при помощи нейросети решила создать визуальные образы клубов. При их формировании использовался ассоциативный ряд, включающий до 15 слов или фраз, относящихся к команде, городу, истории.

Обучение нейросети под ассоциативный ряд каждого клуба занимало порядка 3-5 часов, затем происходила отладка запросов и создание финальных образов. По каждому клубу было создано порядка 600 вариантов картинок, из которых уже отбирался лучший.

Так при создании образов СКА и «Торпедо» акцент делался на самих городах, великих игроках в истории клубов, болельщиках. Петербуржцы сделали акцент на «аншлагах», а нижегородцы на том, что у них «самый шумный стадион».

Центральная фигура каждого образа – это талисман команды. Именно он является одним из самых узнаваемых символов клуба, теперь талисманы предстали в фэнтазийной обработке», – говорится на сайте лиги.

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5 комментариев

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Кот болотный
Ответ Александр Кудрявцев
Не чего так получилось
Ну чтоб "Спартак" представить - и нейросеть не нужна.
ПыСы: Зачем уроки русского языка прогуливал? "Не чего"
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АРХАТ
У Ак Барса голова не стыкуется с остальным телом, какая-то маленькая
+1
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Сергей Бакин
Торпедо бомба
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Сергей Бакин
Адмирал бомба
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Александр Кудрявцев
Не чего так получилось
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