КХЛ показала образы СКА, «Торпедо», «Ак Барса» и «Адмирала», созданные при помощи нейросети
КХЛ представила образы СКА, «Торпедо», «Ак Барса» и «Адмирала», созданные нейросетью.
Сегодня, 16 марта, стартует второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. СКА примет «Торпедо», «Ак Барс» сразится с «Адмиралом».
«КХЛ вместе с агентством RabotaRetouch и при помощи нейросети решила создать визуальные образы клубов. При их формировании использовался ассоциативный ряд, включающий до 15 слов или фраз, относящихся к команде, городу, истории.
Обучение нейросети под ассоциативный ряд каждого клуба занимало порядка 3-5 часов, затем происходила отладка запросов и создание финальных образов. По каждому клубу было создано порядка 600 вариантов картинок, из которых уже отбирался лучший.
Так при создании образов СКА и «Торпедо» акцент делался на самих городах, великих игроках в истории клубов, болельщиках. Петербуржцы сделали акцент на «аншлагах», а нижегородцы на том, что у них «самый шумный стадион».
Центральная фигура каждого образа – это талисман команды. Именно он является одним из самых узнаваемых символов клуба, теперь талисманы предстали в фэнтазийной обработке», – говорится на сайте лиги.
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