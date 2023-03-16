КХЛ показала образы СКА, «Торпедо», «Ак Барса» и «Адмирала», созданные при помощи нейросети

КХЛ представила образы СКА, «Торпедо», « » и « », созданные нейросетью.

Сегодня, 16 марта, стартует второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. СКА примет «Торпедо», «Ак Барс» сразится с «Адмиралом».

« вместе с агентством RabotaRetouch и при помощи нейросети решила создать визуальные образы клубов. При их формировании использовался ассоциативный ряд, включающий до 15 слов или фраз, относящихся к команде, городу, истории.

Обучение нейросети под ассоциативный ряд каждого клуба занимало порядка 3-5 часов, затем происходила отладка запросов и создание финальных образов. По каждому клубу было создано порядка 600 вариантов картинок, из которых уже отбирался лучший.

Так при создании образов и « » акцент делался на самих городах, великих игроках в истории клубов, болельщиках. Петербуржцы сделали акцент на «аншлагах», а нижегородцы на том, что у них «самый шумный стадион».

Центральная фигура каждого образа – это талисман команды. Именно он является одним из самых узнаваемых символов клуба, теперь талисманы предстали в фэнтазийной обработке», – говорится на сайте лиги.