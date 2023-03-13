Крикунов о России на ЧМ: «Как только США эта бодяга надоест, они Европе скажут: «Кончай базар, все играют». И все споры в ИИХФ сразу стихнут»

считает, что споры в ИИХФ насчет России стихнут, если США даст команду.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. При этом Чехия, , Швеция и страны Балтии против.

– Я давно уже сказал, что два года мы чемпионаты мира пропустим, а с 2024‑го начнем играть.

– Кстати, международная ситуация может создать дополнительную интригу на льду – соперники на нас еще больше будут настраиваться?

– Вот и хорошо! Значит, еще в группе будут серьезные, ожесточенные матчи. Будут нас лучше готовить к первому месту. Хоть начнем бороться со всеми по‑настоящему с самого начала турнира.

– Как думаете, почему даже и США выступают за возвращение сборной России на ЧМ, а Финляндия, и – против?

– У нас ведь и в КХЛ среди легионеров сейчас в основном американцы и канадцы. Они политику со спортом так сильно не путают, как в Европе. Пытались поначалу на НХЛ надавить, но лига всех послала, русские там спокойно играют. Потому что люди правильно понимают ситуацию.

А эти прихлебаи из Европы пыхтят пока. Они же все у американцев под каблуком. Если США им даст команду: «А ну цыц! Сидеть ровно», то и все споры в ИИХФ сразу стихнут.

– Может, так и будет.

– Да, поэтому и речь о 2024 годе зашла. Как только США эта бодяга надоест, они Европе скажут: «Кончай базар, все играют». И все там в ответ сразу закивают: «Да, да, да». Так что думаю, что скоро весь этот бедлам закончится. Наверное, и политики с явной антироссийской позицией уйдут с важных постов в своих государствах. Вернется нормальная жизнь, когда мы без проблем друг с другом общались, – заявил бывший главный тренер сборной России.

Тардиф о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России: «Слухи! Пока ничего не решено»