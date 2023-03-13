Крикунов о России на ЧМ: «Как только США эта бодяга надоест, они Европе скажут: «Кончай базар, все играют». И все споры в ИИХФ сразу стихнут»

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Владимир Крикунов считает, что споры в ИИХФ насчет России стихнут, если США даст команду.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. При этом Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.

– Я давно уже сказал, что два года мы чемпионаты мира пропустим, а с 2024‑го начнем играть.

– Кстати, международная ситуация может создать дополнительную интригу на льду – соперники на нас еще больше будут настраиваться?

– Вот и хорошо! Значит, еще в группе будут серьезные, ожесточенные матчи. Будут нас лучше готовить к первому месту. Хоть начнем бороться со всеми по‑настоящему с самого начала турнира.

– Как думаете, почему даже Канада и США выступают за возвращение сборной России на ЧМ, а Финляндия, Латвия и Швеция – против?

– У нас ведь и в КХЛ среди легионеров сейчас в основном американцы и канадцы. Они политику со спортом так сильно не путают, как в Европе. Пытались поначалу на НХЛ надавить, но лига всех послала, русские там спокойно играют. Потому что люди правильно понимают ситуацию.

А эти прихлебаи из Европы пыхтят пока. Они же все у американцев под каблуком. Если США им даст команду: «А ну цыц! Сидеть ровно», то и все споры в ИИХФ сразу стихнут.

– Может, так и будет.

– Да, поэтому и речь о 2024 годе зашла. Как только США эта бодяга надоест, они Европе скажут: «Кончай базар, все играют». И все там в ответ сразу закивают: «Да, да, да». Так что думаю, что скоро весь этот бедлам закончится. Наверное, и политики с явной антироссийской позицией уйдут с важных постов в своих государствах. Вернется нормальная жизнь, когда мы без проблем друг с другом общались, – заявил бывший главный тренер сборной России.

Тардиф о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России: «Слухи! Пока ничего не решено»

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9 комментариев

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Александр Кудрявцев
Моё Мнение что Америке это никогда не надоест
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забил на оборону
90% утверждающих что США хотят "раскассировать" Россию также уверены в том, что как только США гаркнет, то все заткнутся, и Россия вернётся. Причём никаких противоречий в своих мыслях они не видят.
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memphis
Доисторический крикунов
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Воздушный Змей
Ответ Ми Ша
Поколение мамонтов тянет всю страну в каменный век.
И не говори, вон мамонты сегодня банковскую систему обрушили. Каменный век всё ближе.
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Jeff Lebowski
Ша!
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Кеша
Когда гегемон пернет , то все подпердывать начнут .
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Ми Ша
Поколение мамонтов тянет всю страну в каменный век.
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Sladja
США может надоесть только одна "бодяга" - если кто-то может покуситься на их гегемонию. Во всём. Канадцы и американцы продолжают играть в КХЛ, потому что много русских продолжают играть в НХЛ и приносят лиге большой доход и популярность. НХЛ и без санкций задолго до 24 февраля 2022 ограничило ведущих хоккеистов Европы и Северной Америки, имеющих контракты НХЛ, участвовать в ОИ, ЧМ. По сути, опустило международный хоккей до мелкого турнирчика.
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ПараВоЗЗЗ
все верно сказал
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