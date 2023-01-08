«Русофобские настроения Гашека победили его разум. Он пытается их навязать всему миру». Депутат Свищев о высказываниях экс-вратаря

Теги Сборная России по хоккею Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею НХЛ Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что русофобские настроения Доминика Гашека победили его разум.

«С Гашеком в последнее время что-то случилось. У него русофобские настроения, которые он пытается навязать всему миру. Они победили его разум.

Мы знаем Гашека как одного из самых титулованных хоккеистов. Его любили и в СССР, и в России. Он как спортсмен должен отстаивать интересы спортсменов. Его вмешательства в дела спортивных организаций удивляют.

Я считаю, что он один из тех, кто сорвал тур НХЛ по Европе (ни один матч европейской программы НХЛ отменен не был – прим. Sports.ru). Чего он добивается? Отменяются турниры и соревнования, страдают болельщики.

Вместо того чтобы быть послом спорта, он срывает соревнования. Такие заявления недопустимы для человека, который много сделал для спорта», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»

6 комментариев

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Dimonster!
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Не нужно врать, депутат. Гашек не стал русофобом. Насколько я понимаю его слова, он стал противником Путинских решений (которые якобы принимаются от лица всех россиян), как это сделали миллионы простых европейцев (а Гашек, по сути, это чешский обыватель с точки зрения социологии). Он против того, чтобы хоккей (который про честное противостояние и мирное сражение) работал на продвижение его (Путина) людоедских идей. Иногда он слишком горяч и радикален в высказываниях, но это не отменяет его абсолютного верного посыла.
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Дмитрий Пузырёв
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Хотелось бы про спорт, а не про фобии читать на нашем сайте... Такая теперь жизнь, вновь настали тёмные времена.
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Андрей Арсентьев
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Ответ Виталий Желтоусов
Гашек такими темпами скоро будет президентом Чехии ( или кто там у них главный)!!!
Может успеть, пока русофобия там в моде.
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Виталий Желтоусов
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Гашек такими темпами скоро будет президентом Чехии ( или кто там у них главный)!!!
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MosesPray
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Ответ dosatuy
Не надо ему ничего объяснять и доказывать. Просто спросить Почему он играл в Америке когда те бомбили Югославию?
Ну шо вы, это же другое и об этом мало кто помнит
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dosatuy
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Не надо ему ничего объяснять и доказывать. Просто спросить Почему он играл в Америке когда те бомбили Югославию?
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