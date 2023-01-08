«Русофобские настроения Гашека победили его разум. Он пытается их навязать всему миру». Депутат Свищев о высказываниях экс-вратаря

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что русофобские настроения победили его разум.

«С Гашеком в последнее время что-то случилось. У него русофобские настроения, которые он пытается навязать всему миру. Они победили его разум.

Мы знаем Гашека как одного из самых титулованных хоккеистов. Его любили и в СССР, и в России. Он как спортсмен должен отстаивать интересы спортсменов. Его вмешательства в дела спортивных организаций удивляют.

Я считаю, что он один из тех, кто сорвал тур НХЛ по Европе (ни один матч европейской программы НХЛ отменен не был – прим. Sports.ru). Чего он добивается? Отменяются турниры и соревнования, страдают болельщики.

Вместо того чтобы быть послом спорта, он срывает соревнования. Такие заявления недопустимы для человека, который много сделал для спорта», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»