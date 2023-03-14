«После СССР произошел развал в идеологии. Спортсмены были героями, в начале 90-х на первый план вышли материальные ценности». Президент «Лиги Ставок» о детском спорте

Теги Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Политика Кирилл Капризов Лига Ставок Хоккей

Президент «Лиги Ставок» поделился мнением о детско-юношеском спорте в России.

– Скажите, с позиции руководителя крупной спортивной компании, ваше мнение о состоянии детско-юношеского спорта в России на данный момент?

– В этой оценке нет какого-то одного определяющего фактора – скорее, комплекс причин. Надо понимать, что после исчезновения СССР произошел полный развал в идеологии россиян.

Ведь раньше нашими героями были сами спортсмены, мы на них равнялись, а в начале 90-х на первый план вышли совсем другие, материальные ценности.

Эта подмена настоящих ценностей, духовности, героев, на которых нужно равняться, отсутствие должного финансирования и, как следствие, потеря методик и великой тренерской школы создали огромный провал в российском спорте и не только.

Ведь спорт формирует у младшего поколения большие цели, дисциплину, ответственность.

В последние годы ситуация стала выравниваться, но, заметьте, только на уровне финансирования – и букмекеры своими целевыми отчислениями сыграли в этом огромную роль.

Интересно, что рост детского спорта совпал с нашими большими победами, когда мы стали выигрывать на Олимпиадах, восстановили фигурное катание, хоккей, снова у ребят появились настоящие герои: Ковальчук, Овечкин, Малкин, Капризов, то есть, те, на кого равняются.

Опять же стало больше спортивных площадок. Компания «Лига Ставок» принимает активное участие во всем этом процессе, – сказал Юрий Красовский.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bdv68
Какой феерический фуфломёт 🥳👋
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Хоккеисты были герои, за все годы совка мы победили их 3 раза в 72, раз в 81м и вроде раз в 87м. Вот и все чего добились мы на этих турнирах, 5 побед за 20 лет. Причем мы на этих турнирах и чехам сгорали и со шведами вничью играли, это в этом наше величие? Один кубок мира за 50 лет, вот это успех
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита Михайловна
Порядочные люди наверное только в букмекерских конторах остались.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя-гол
они сами-то верят в эту чушь про поголовных бессеребренников из прекрасной страны советов?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Баландин
Каждый доллар в руках проходящего он воспринимал как личное оскорбление..))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ллб
Президент букмекерской конторы о духовности
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий