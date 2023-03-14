«После СССР произошел развал в идеологии. Спортсмены были героями, в начале 90-х на первый план вышли материальные ценности». Президент «Лиги Ставок» о детском спорте
Президент «Лиги Ставок» поделился мнением о детско-юношеском спорте в России.
– Скажите, с позиции руководителя крупной спортивной компании, ваше мнение о состоянии детско-юношеского спорта в России на данный момент?
– В этой оценке нет какого-то одного определяющего фактора – скорее, комплекс причин. Надо понимать, что после исчезновения СССР произошел полный развал в идеологии россиян.
Ведь раньше нашими героями были сами спортсмены, мы на них равнялись, а в начале 90-х на первый план вышли совсем другие, материальные ценности.
Эта подмена настоящих ценностей, духовности, героев, на которых нужно равняться, отсутствие должного финансирования и, как следствие, потеря методик и великой тренерской школы создали огромный провал в российском спорте и не только.
Ведь спорт формирует у младшего поколения большие цели, дисциплину, ответственность.
В последние годы ситуация стала выравниваться, но, заметьте, только на уровне финансирования – и букмекеры своими целевыми отчислениями сыграли в этом огромную роль.
Интересно, что рост детского спорта совпал с нашими большими победами, когда мы стали выигрывать на Олимпиадах, восстановили фигурное катание, хоккей, снова у ребят появились настоящие герои: Ковальчук, Овечкин, Малкин, Капризов, то есть, те, на кого равняются.
Опять же стало больше спортивных площадок. Компания «Лига Ставок» принимает активное участие во всем этом процессе, – сказал Юрий Красовский.
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