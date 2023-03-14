Михаил Кравец: «Хорошо, что не пишут обо мне. Пусть будет потише, но «Авангард» пройдет дальше. Мы ничего не выиграли, можно и поспокойнее быть»

Главный тренер «Авангарда» высказался о своих правилах хоккея.

– Болельщики в этом сезоне открыли Ларионова, открыли Тамбиева, много про них пишут, но, на мой взгляд, хоккейная Россия открыла и вас. Вы стремитесь к пику своей карьеры, что чувствует человек, который сейчас вышел на этот пик, и если можно – несколько предложений про «Правила хоккея от Кравца»?

– Хорошо, что не пишут [обо мне], пусть будет потише, но мы пройдем дальше.

Для меня это важно, поэтому тут, пока мы ничего не выиграли, можно и поспокойнее быть. А кого хвалят – пусть хвалят, посмотрим, что будет дальше.

Правила хоккея – какие-то законы вы имеете в виду? Для меня, еще раз говорю, не должно быть ни одного безразличного игрока. Все они должны болеть за команду и играть на команду, быть сильным кулаком.

Ни в какой ситуации не искать причин, а искать выход из положения. Чтобы была дружба, желание, поддержка в команде. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот хоккей доставлял удовольствие – и игрокам, и болельщикам.

Голы бывают разные, в том числе рабочие, грязные, но, конечно, хочется, чтобы была видна и мысль, комбинация, чтобы мы не играли в бей-беги, – сказал главный тренер « ».