Михаил Кравец: «Хорошо, что не пишут обо мне. Пусть будет потише, но «Авангард» пройдет дальше. Мы ничего не выиграли, можно и поспокойнее быть»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о своих правилах хоккея.

– Болельщики в этом сезоне открыли Ларионова, открыли Тамбиева, много про них пишут, но, на мой взгляд, хоккейная Россия открыла и вас. Вы стремитесь к пику своей карьеры, что чувствует человек, который сейчас вышел на этот пик, и если можно – несколько предложений про «Правила хоккея от Кравца»?

– Хорошо, что не пишут [обо мне], пусть будет потише, но мы пройдем дальше.

Для меня это важно, поэтому тут, пока мы ничего не выиграли, можно и поспокойнее быть. А кого хвалят – пусть хвалят, посмотрим, что будет дальше.

Правила хоккея – какие-то законы вы имеете в виду? Для меня, еще раз говорю, не должно быть ни одного безразличного игрока. Все они должны болеть за команду и играть на команду, быть сильным кулаком.

Ни в какой ситуации не искать причин, а искать выход из положения. Чтобы была дружба, желание, поддержка в команде. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот хоккей доставлял удовольствие – и игрокам, и болельщикам.

Голы бывают разные, в том числе рабочие, грязные, но, конечно, хочется, чтобы была видна и мысль, комбинация, чтобы мы не играли в бей-беги, – сказал главный тренер «Авангарда».

3 комментария

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Sibai
А наx ты нужен 😁
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KSA1985
А на счёт "пройдём дальше" -один ответ-фартопопые. С Сибирью отскочили ( она выглядела не хуже) . По идее, серия с Сибирью должна быть минимум до 6 матчей. А встретить во втором раунде Автомобилист или Металлург -подарок. Команды вышли в ПО, но не имеют рисунка игры, дисциплины и игры в обороне.
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KSA1985
Скромняга. Пока не заметна работа Кравца, что и наладилось, так это сыгранность первых двух звеньев, которые дают результат. Хорошие исполнители + азарт. Возможно Кравец где то раскрепостил коллектив, нет требований как у Рябыкина.
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