Жамнов возглавил «Спартак»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов возглавил «Спартак». 

Жамнов входит в руководство московского клуба с 2015 года. В последнее время был советником председателя наблюдательного совета.

52-летний специалист также занимает пост главного тренера сборной России, с которой выиграл серебряные медали Олимпиады-2022 в Пекине.

В нынешнем сезоне красно-белые не вышли в плей-офф Кубка Гагарина, заняв 9-е место в таблице Западной конференции.

По ходу сезона команду тренировали три разных специалиста – Борис Миронов, Игорь Гришин и Алексей Заварухин.

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34 комментария

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Михаил Кувшинов
как было сказано в одном известном фильме: "Тренируйся на кошках!" Снова команду превращают в подопытных кроликов! Пусть озвучат задачи на сезон!!
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Серый
Ответ Алар
Это лучше, чем Квартальнов и денег под него могут дать, но менеджмент, я так понимаю, остался и это плохо!
Лучше Квадрата😂😂
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srs
Ромбики десяток лет коллекционируют тренерские фамилии без возможности сдвинуться с привычного места где то около донышка лиги. Может и стоит что то пробовать поменять когда нибудь
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Elegante
Ответ Stanley_77
Аленичев, Юран и Мостовой согласны были, но рыжий приспособленец все перехитрил...
Да, рыжие - они фартовые)))
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Серый
Ответ Stanley_77
жамнов такой же лузер, как и кудашов, молчаливые пиявки от хоккея
Жамнову до Кудашова еще далеко
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igolp igolp
не поможет,сколько их уже было...(((
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Stanley_77
жамнов такой же лузер, как и кудашов, молчаливые пиявки от хоккея
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Stanley_77
Ответ Elegante
Неужели больше никто не хочет в Спартак идти?
Аленичев, Юран и Мостовой согласны были, но рыжий приспособленец все перехитрил...
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Russ Ivan
Решил пойти по стопам Фёдорова, только вот сечинского мешка с деньгами в СМ не наблюдается. И ещё остались вопросы, как можно было отдать топового Никишина за мешок ноунеймов?
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Elegante
Неужели больше никто не хочет в Спартак идти?
+1
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Bartez1986
Ответ BuTaJIbKa
Спартак верен бренду, последние годы - цирк по всем видам спорта
в футболе вроде все неплохо, не?
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Tursus
Кто же так продвигает Жамнова? То сборную возглавит без опыта работы тренером, то теперь Спартак... Или это понижение? :)
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Мелкие лавочники
Надеюсь Усачева и Беляева уберут...
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ЧакЧак
Чубайс в деле
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Melnikov1968
Жамнов явно переоцененый тренер. Ему бы команду ВХЛ тренировать. Вообще непонятно как такому человеку сборную доверили,ну полный же ноль.
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viktorpavlov70
А как же белорусы? Останутся не отомщёнными?
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-1
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Кеша
Ответ sabur
Теперь будет базовый клуб сборной. Ведь такая же линия у федерации?
Не посягай на святое ! У нас только один клуб базовый и один руководитель сборной страны .
+2
-2
0
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sabur
Теперь будет базовый клуб сборной. Ведь такая же линия у федерации?
+3
-1
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Сергей Орлов
Ответ PD10
Лучше бы Тамбиева попробовали переманить
Тамбиеву надо в Атлетико Мадрид.
+8
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Rudenzik
А Жамнов потянет два поста сразу? Всё же сборную тренирует, загруженный график
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Сергей Орлов
Цирк.
+1
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BuTaJIbKa
Спартак верен бренду, последние годы - цирк по всем видам спорта
+6
-2
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Rjbson
Первая отставка нового сезона известна.
0
-1
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maks44
Ответ ЭлектроВеник
а Абаскаля куда?
В хоккейный Спартак. Я думаю справится.
+18
-1
+17
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гилберт
Жимнов.
0
0
0
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