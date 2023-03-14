Жамнов возглавил «Спартак»

возглавил « ».

Жамнов входит в руководство московского клуба с 2015 года. В последнее время был советником председателя наблюдательного совета.

52-летний специалист также занимает пост главного тренера сборной России, с которой выиграл серебряные медали Олимпиады-2022 в Пекине.

В нынешнем сезоне красно-белые не вышли в плей-офф Кубка Гагарина, заняв 9-е место в таблице Западной конференции.

По ходу сезона команду тренировали три разных специалиста – Борис Миронов, Игорь Гришин и Алексей Заварухин.