Виталий Давыдов: «Рад за Гончара, огорчает, что Жамнов опять без дела. Не очень ему интересна тренерская профессия»
Виталий Давыдов считает, что Алексей Жамнов не стремится работать тренером.
– В одном из последних интервью вы рекомендовали штабу олимпийской сборной России срочно искать работу. Похоже, к вам прислушались.
– Да, мне это было не понятно – молодые тренеры после Пекина сидели без дела и со стороны даже казалось, что они не особенно рвутся в бой. Как итог отсутствия тренерской практики – проигранный Кубок Первого канала и оценка «неудовлетворительно» от экспертного совета.
И вот лед тронулся. Наш, «динамовский», защитник Сергей Гончар назначен тренером «Ванкувера». Хорошая новость.
– Для вас она – сюрприз?
– Было забавно слушать байки про то, как Гончар из Америки по компьютеру ставил большинство «Трактору». Наверное, всерьез к этому относились только в Челябинске – даже несмотря на неутешительные результаты клуба в этом сезоне. Все остальные понимали, что это профанация.
Думаю, это прекрасно понимал и сам Гончар. Рад, что он нашел работу в НХЛ. Надеюсь, он будет находиться на скамейке запасных «Ванкувера» и работать вживую, это полезно для становления молодого тренера. Но если опять будет только компьютер, то это совсем другой разговор.
– Тем временем другой динамовец Алексей Жамнов по-прежнему без работы.
– Огорчен, что Леша опять без дела. Насколько понимаю, был вариант с «Ак Барсом», мне он казался очень интересным и полезным. Да и Зинэтула Хайдярович – такой человек, который ценит горящие глаза и всегда даст шанс в своем штабе профессионалу. Но, видимо, что-то не получилось.
Другой вариант – «Спартак». Леша много лет находится где-то внутри этого клуба, но почему-то не стремится брать штурвал в свои руки. В этом сезоне красно-белые опять на грани плей-офф, есть отличный шанс проявить себя. Но что-то ничего не слышно.
– Почему?
– У меня есть только один ответ – Жамнову не очень интересна тренерская профессия. Мы в «Динамо» хорошо знаем Алексея, это надежный и тонкий центрфорвард. Но его назначение в сборную изначально восприняли с сомнением, поскольку главный тренер – это особая профессия и особый характер. То, что Жамнов в нее, мягко говоря, не рвется, говорит о многом, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
Он делает то, что ему скажут сверху, лишь бы отстать при хорошем заработке