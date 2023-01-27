Виталий Давыдов: «Рад за Гончара, огорчает, что Жамнов опять без дела. Не очень ему интересна тренерская профессия»

Теги Ак Барс Спартак Сборная России по хоккею Ванкувер Зинэтула Билялетдинов Виталий Давыдов Алексей Жамнов Сергей Гончар НХЛ КХЛ Хоккей

Виталий Давыдов считает, что Алексей Жамнов не стремится работать тренером. 

– В одном из последних интервью вы рекомендовали штабу олимпийской сборной России срочно искать работу. Похоже, к вам прислушались.

– Да, мне это было не понятно – молодые тренеры после Пекина сидели без дела и со стороны даже казалось, что они не особенно рвутся в бой. Как итог отсутствия тренерской практики – проигранный Кубок Первого канала и оценка «неудовлетворительно» от экспертного совета.

И вот лед тронулся. Наш, «динамовский», защитник Сергей Гончар назначен тренером «Ванкувера». Хорошая новость.

– Для вас она – сюрприз?

– Было забавно слушать байки про то, как Гончар из Америки по компьютеру ставил большинство «Трактору». Наверное, всерьез к этому относились только в Челябинске – даже несмотря на неутешительные результаты клуба в этом сезоне. Все остальные понимали, что это профанация.

Думаю, это прекрасно понимал и сам Гончар. Рад, что он нашел работу в НХЛ. Надеюсь, он будет находиться на скамейке запасных «Ванкувера» и работать вживую, это полезно для становления молодого тренера. Но если опять будет только компьютер, то это совсем другой разговор. 

– Тем временем другой динамовец Алексей Жамнов по-прежнему без работы.

– Огорчен, что Леша опять без дела. Насколько понимаю, был вариант с «Ак Барсом», мне он казался очень интересным и полезным. Да и Зинэтула Хайдярович – такой человек, который ценит горящие глаза и всегда даст шанс в своем штабе профессионалу. Но, видимо, что-то не получилось.

Другой вариант – «Спартак». Леша много лет находится где-то внутри этого клуба, но почему-то не стремится брать штурвал в свои руки. В этом сезоне красно-белые опять на грани плей-офф, есть отличный шанс проявить себя. Но что-то ничего не слышно.

– Почему?

– У меня есть только один ответ – Жамнову не очень интересна тренерская профессия. Мы в «Динамо» хорошо знаем Алексея, это надежный и тонкий центрфорвард. Но его назначение в сборную изначально восприняли с сомнением, поскольку главный тренер – это особая профессия и особый характер. То, что Жамнов в нее, мягко говоря, не рвется, говорит о многом, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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19 комментариев

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Серый
Ответ Rialto
Ну да, ну да) вы де такие бедные, исключительно своими воспитаниками играете) 🤡
Нет. Да и вообще, спор бессмысленный, Билл оставил у вас неизгладимый след, поэтому и везде его упоминаете. Всего хорошего!
0
-1
-1
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Серый
Ответ Rialto
А как назвать тренера который с сильнейшим составом в истории отечественного хоккея обосрался?
Это ты про 2010? Об этом уже много сказано
0
0
0
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Booligan
Ответ TR31HK
Да какой Жамнов тренер? Все кто смотрят хоккей радуются сейчас успехам Кузьменко, которого этот недотренер не пригласил в команду. Не пригласить лучшего нападающего может только полностью не компетентный человек!
Не пригласил его Вротен, потому что Кузьменко отказался продлить контракт
0
0
0
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Rialto
Ответ Серый
Тогда как назвать тех, кто ни разу не выигрывал КГ? "Физрук" брал трижды, и ни разу его состав не был сильнейшим в лиге. В отличие от швейцарского шарлатана)
А как назвать тренера который с сильнейшим составом в истории отечественного хоккея обосрался?
0
0
0
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Rialto
Ответ Серый
Тогда как назвать тех, кто ни разу не выигрывал КГ? "Физрук" брал трижды, и ни разу его состав не был сильнейшим в лиге. В отличие от швейцарского шарлатана)
Ну да, ну да) вы де такие бедные, исключительно своими воспитаниками играете) 🤡
0
0
0
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Серый
Ответ Rialto
Зато правдивое)
Тогда как назвать тех, кто ни разу не выигрывал КГ? "Физрук" брал трижды, и ни разу его состав не был сильнейшим в лиге. В отличие от швейцарского шарлатана)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rialto
Ответ Серый
Неинтересное и некомпетентное наблюдение)
Зато правдивое)
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Серый
Ответ Rialto
ЗХБ так-то тоже физрук, но и физруки бывают талантливые)
Неинтересное и некомпетентное наблюдение)
+1
-2
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Rialto
Ответ Серый
Может, потому что, он физрук?
ЗХБ так-то тоже физрук, но и физруки бывают талантливые)
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0
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heivani
Начальником в различных ипостасях и дурак работать сможет, а быть тренером не каждому дано.А с детьми - тем более,всемерное уважение таким людям.
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alklimov2018
Виталий Семенович до сих пор вспоминает какой Леша был умный нападающий, но никак не может понять что тренером ему быть не дано.
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Серый
Может, потому что, он физрук?
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Melnikov1968
Если в двух словах, то тренер Жамнов ни рыба, ни мясо.
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HockeyMan
Ответ HockeyMan
Замела просто хочет быть у кормушки, а тренировать не хочет. Когда были дебаты с выбором тренера на олимпиаду, его поставили как нейтрального человека, только вопрос хотел ли он сам? Он делает то, что ему скажут сверху, лишь бы отстать при хорошем заработке
Жамнов* (в первом слове Т9 исправил)
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Евгений Воскобойник
Как же все обливают грязью США и как все радуются когда кого то туда приглашают работать. (Не сдержался, извеняйте)
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HockeyMan
Замела просто хочет быть у кормушки, а тренировать не хочет. Когда были дебаты с выбором тренера на олимпиаду, его поставили как нейтрального человека, только вопрос хотел ли он сам?
Он делает то, что ему скажут сверху, лишь бы отстать при хорошем заработке
+1
-3
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Виктор Дубов
Ответ TR31HK
Да какой Жамнов тренер? Все кто смотрят хоккей радуются сейчас успехам Кузьменко, которого этот недотренер не пригласил в команду. Не пригласить лучшего нападающего может только полностью не компетентный человек!
Я конечно не защищаю Жамнова. Но ещё вопрос кто в олимпийскую сборную состав формировал.
+16
0
+16
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TR31HK
Да какой Жамнов тренер? Все кто смотрят хоккей радуются сейчас успехам Кузьменко, которого этот недотренер не пригласил в команду. Не пригласить лучшего нападающего может только полностью не компетентный человек!
+3
-3
0
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ЧакЧак
чубайс не тянет
+1
-1
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