Хмелевски об Уфе: «Возникает чувство уюта, будто ты дома. Можно на рынок сходить за кониной. Умею торговаться, у меня мама из Израиля»

рассказал о том, что ему нравится в Уфе, и походах на рынок за кониной.

23-летний нападающий продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один сезон.

– Вопрос от болельщиков « »: «Саша, почему тебе так нравится в Уфе? Неужели у нас медом намазано?»

– Мне в больших городах тоже нравится, но в Уфе возникает чувство уюта, будто ты дома. Каждый раз, когда мы играем в домашнем матче, я прям заряжен. Болельщики на трибунах так кричат, и так круто играть, что ты на взводе. Я здесь все очень люблю. Может, судьба распорядилась, что мне так нравится в Уфе.

– Как проводите здесь свободный день?

– Это зависит от погоды. Летом приятно гонять по Белой реке на аквабайке. Да и просто хорошо подышать свежим воздухом, отвлечься от хоккея. Но тяжело много гулять на улице, когда валит снег. Я же калифорнийский парень, привык к мягкому климату. А когда холодно на улице, то отдыхаю дома и пью чай.

– Не возникало проблемы сходить в магазин?

– Нужно знать, куда идти, где продукты хорошие, какие фирмы. Но я уже разобрался, где что продается.

– На рынке можно купить свежие продукты.

– Можно, да – там конина продается.

– Вы умеете торговаться?

– А вы как думаете? У меня мама из Израиля, – сказал форвард «Салавата».