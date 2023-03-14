Хмелевски об Уфе: «Возникает чувство уюта, будто ты дома. Можно на рынок сходить за кониной. Умею торговаться, у меня мама из Израиля»
Саша Хмелевски рассказал о том, что ему нравится в Уфе, и походах на рынок за кониной.
23-летний нападающий продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один сезон.
– Вопрос от болельщиков «Салавата Юлаева»: «Саша, почему тебе так нравится в Уфе? Неужели у нас медом намазано?»
– Мне в больших городах тоже нравится, но в Уфе возникает чувство уюта, будто ты дома. Каждый раз, когда мы играем в домашнем матче, я прям заряжен. Болельщики на трибунах так кричат, и так круто играть, что ты на взводе. Я здесь все очень люблю. Может, судьба распорядилась, что мне так нравится в Уфе.
– Как проводите здесь свободный день?
– Это зависит от погоды. Летом приятно гонять по Белой реке на аквабайке. Да и просто хорошо подышать свежим воздухом, отвлечься от хоккея. Но тяжело много гулять на улице, когда валит снег. Я же калифорнийский парень, привык к мягкому климату. А когда холодно на улице, то отдыхаю дома и пью чай.
– Не возникало проблемы сходить в магазин?
– Нужно знать, куда идти, где продукты хорошие, какие фирмы. Но я уже разобрался, где что продается.
– На рынке можно купить свежие продукты.
– Можно, да – там конина продается.
– Вы умеете торговаться?
– А вы как думаете? У меня мама из Израиля, – сказал форвард «Салавата».
1 комментарий