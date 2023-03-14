Андрей Свечников выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена. 

выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена.

22-летний форвард «Каролины» получил травму в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (0:4).

В текущем сезоне у него 55 (23+32) очков в 64 матчах.

«В понедельник Андрею сделали МРТ, он консультировался с нашими врачами. Мы продолжаем собирать информацию, чтобы принять наилучшее решение для его здоровья.

Мы предоставим дополнительную информацию, когда решение будет принято», – сообщил генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл.

До завершения регулярного чемпионата НХЛ остался 1 месяц. «Каролина» (94 очка в 65 играх) делит лидерство в Столичном дивизионе с «Нью-Джерси» (94 в 66).