Андрей Свечников выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

Теги травмы Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена. 

22-летний форвард «Каролины» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:4). 

В текущем сезоне у него 55 (23+32) очков в 64 матчах. 

«В понедельник Андрею сделали МРТ, он консультировался с нашими врачами. Мы продолжаем собирать информацию, чтобы принять наилучшее решение для его здоровья.

Мы предоставим дополнительную информацию, когда решение будет принято», – сообщил генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл. 

До завершения регулярного чемпионата НХЛ остался 1 месяц. «Каролина» (94 очка в 65 играх) делит лидерство в Столичном дивизионе с «Нью-Джерси» (94 в 66). 

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2 комментария

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curdboy
Только бы это не стало началом конца... А так, скорейшего выздоровления! Но о своём поведении на площадке, пока "отдыхается", стоит поразмыслить
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Mikita Zakharau
Главное, чтобЫ обошлось! К сожалению, у брата вся карьера под откос пошла из-за колена, не дав раскрыть свой потенциал
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